Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλους εκτός από τους εχθρούς μας»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Αλί Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με τον Μουσαβί, τα Στενά του Ορμούζ είναι παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση από το Στενό είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.

«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Ιρανός, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσα κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Από το πλαφόν στην απεργία - Πίεση στα νησιά πριν το Πάσχα

«Δια χειρός» ΤΕΡΝΑ το οικιστικό project «Park Rise» της Lamda στο Ελληνικό

Τράπεζα που δάνειζε χρήματα σε πάπες και αυτοκράτορες βγαίνει προς πώληση

tags:
Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider