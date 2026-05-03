Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δ. Λαγκαδά για την παραβατικότητα ανηλίκων

Newsroom
Έλεγχος σε 82 άτομα εκ των οποίων 80 ήταν ανήλικοι, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Έγινε επίσης έλεγχος σε οκτώ καταστήματα.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις αρχές για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνονται αυξημένα περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

