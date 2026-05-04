Carrefour: Πώς προχωρά η επέκταση του δικτύου

Οκτώ καταστήματα άνοιξαν το 2025, στόχος για 20 νέα μέσα στο 2026.

Με αργούς ρυθμούς προχωρά το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων Carrefour στην Ελλάδα, το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Retail & More, θυγατρική εταιρεία του ομίλου AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα, με στόχο να «τρέξει» την επάνοδο του σήματος του γαλλικού κολοσσού στη χώρα μας, δέκα χρόνια μετά την ηχηρή αποχώρησή του από την ελληνική αγορά.

Στόχος για 20 νέα καταστήματα μέσα στο 2026 και έμφαση στο franchise

Όπως επισημαίνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της AVE που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, μέσω της Retail & More, o όμιλος θα συνεχίσει την ανάπτυξη του δικτύου νέων καταστημάτων, με έμφαση στο franchise, με στόχο να προσθέσει 20 νέα καταστήματα εντός του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα στo πλαίσιο της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων λειτουργιών τα εταιρικά καταστήματα αναμένεται να περάσουν σε δίκτυο franchise έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο business model των convenience stores, σύμφωνα με την στρατηγική του ομίλου Carrefour για αυτό τον τύπο καταστημάτων. Αυτό αναμένεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, να βελτιώσει δραστικά το λειτουργικό αποτέλεσμα και τις χρηματοροές.

Ωστόσο, στις οικονομικές καταστάσεις δεν αποκαλύπτεται πόσα καταστήματα αριθμεί ακριβώς σήμερα το δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που είχε τεθεί για το τέλος του 2025 ήταν ένα δίκτυο συνολικά 70 καταστημάτων, στόχος ο οποίος δεν έχει «πιαστεί».

Το πλάνο επέκτασης του δικτύου αναμένεται να υποστηριχτεί και από την ανάπτυξη εργαλείων πιστότητας σύμφωνα με την CRM στρατηγική της Carrefour, με λανσάρισμα της κάρτας πιστότητας στα τέλη του 2026.

Όσον αφορά στα προϊόντα η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε τοπικά παραγόμενα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Carrefour με στόχο αυτά να ξεπερνούν τα 200 στο τέλος του 2026, δίνοντας έμφαση σε εξαγώγιμα προϊόντα.

Τα πεπραγμένα του 2025

Όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση της AVE, στη χρήση 2025 λειτούργησαν οκτώ νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Κρήτη, Ζάκυνθο, Καρδίτσα με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω το αποτύπωμα του brand Carrefour σε τουριστικές περιοχές.

Υλοποιώντας δε το πλάνο ανάπτυξης των stores concepts και formats της Carrefour, ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στο quick commerce και στο e-commerce εφαρμόζοντας την omnichannel στρατηγική της Carrefour.

Καμία αναφορά στο διαζύγιο με τη Bazaar

Στην πολυσέλιδη οικονομική έκθεση του ομίλου δεν γίνεται αναφορά στο πρόσφατο «διαζύγιο».

Ο λόγος για το deal μεταξύ του ομίλου AVE και της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar που δεν ευδοκίμησε. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η AVE ανακοίνωσε πως τελικώς δεν υπήρξε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Bazaar.

Ήταν τον Ιούνιο του 2025 όταν έγινε γνωστή η υπογραφή μη δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της αλυσίδας Bazaar από τη Retail & More, σε ένα deal που αν δεν «ναυαγούσε», θα άλλαζε τα δεδομένα στους «μεσαίους» του εγχώριου κλάδου των σούπερ μάρκετ.

Το χονδρικό εμπόριο τροφίμων...

Ο όμιλος δραστηριοποιείται και στον τομέα του χονδρεμπορίου ταχέως κινούμενων προϊόντων (FMCG), μέσω της θυγατρικής FBD A.E.

Κατά τη χρήση του 2025, ενισχύθηκε η παρουσία στο εν λόγω αντικείμενο, σημειώθηκε δε θετική ανταπόκριση από συνεργάτες και πελάτες.

Στόχος είναι η διεύρυνση του πελατολογίου και η ενίσχυση των συνεργασιών στον κλάδο των FMCG.

…και ο χώρος των φαρμακείων

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Retail & More υπέγραψε στις 22/07/2025 με την Hatora Enterprises Company Limited δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή στο κεφάλαιο της κυπριακής εταιρείας ERINO ENTERPRISES COMPANY LTD.

Η εταιρεία ERINO ENTERPRISES COMPANY LTD έχει ως σκοπό τη δραστηριοποίηση στον χώρο των φαρμακείων, έναν χώρο που αναμένεται να παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Το κεφάλαιο της εταιρείας αυτής θα φτάσει στα 10 εκ. ευρώ και η Retail & More θα καταβάλλει συνολικά 1,5 εκ. ευρώ και θα αποκτήσει ποσοστό 15%. Ήδη έχει καταβάλει 794 χιλ. ευρώ.

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

«Στις αρχές του τρέχοντος έτους σημειώθηκαν γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορικών. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», αναφέρεται επίσης στην οικονομική έκθεση της AVE.