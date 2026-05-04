Τακαΐτσι: Τεράστιες οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Σαναέ Τακαΐτσι / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Οι δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό με πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού του στενού του Oρμούζ από το Ιράν, εξαιτίας του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, τόνισε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στην Αυστραλία.

Έπειτα από συνάντηση που είχε στην πρωτεύουσα της χώρας με τον αυστραλό ομόλογό της Άντονι Αλμπανέζι, η κ. Τακαΐτσι σημείωσε πως οι κυβερνήσεις των δυο χωρών θα αντιδράσουν με «αίσθημα επείγοντος» για να εγγυηθούν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

