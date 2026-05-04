Κρίσιμα Eurogroup και Ecofin εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Τι θα συζητήσουν οι ΥΠΟΙΚ της ΕΕ

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

(upd) Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας που αναζητούνται άμεσες και συντονισμένες απαντήσεις από την Ευρωζώνη και την ΕΕ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις του Eurogoup και του Ecofin.

Στο Eurogroup της Δευτέρας μάλιστα θα κυριαρχήσει η ανάλυση των επιπτώσεων από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Σε μια συνεδρίαση με διευρυμένη σύνθεση, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν με το ΔΝΤ πώς η αστάθεια επηρεάζει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, ενώ θα συζητηθούν μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων.

Στο επίκεντρο του Eurogroup θα βρεθεί επίσης η τραπεζική ένωση, με έμφαση στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των τραπεζών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, θα συζητηθεί η ενίσχυση της χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές καινοτόμες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από τους επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας τους αναφοράς.



Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση της έκθεσης FIVE Report για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, από τους Christian Noyer και Jörg Kukies, με επίκεντρο προτάσεις για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και τη βελτίωση της πρόσβασης νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια.



Tην Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

H συνεδρίαση του Ecofin

Την Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Το συμβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει στους νέους κανόνες που θα δίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και την ευρωπαϊκή υπηρεσία OLAF πρόσβαση σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ, ενισχύοντας τη μάχη κατά της διασυνοριακής φοροδιαφυγής.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας, ένα θέμα που παραμένει σταθερά στην κορυφή της ατζέντας. Ακόμη έχει προγραμματιστεί συζήτηση για το πλαίσιο ενοποίησης και εποπτείας των ευρωπαϊκών αγορών.

Επίσης, θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις από τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 της 16ης Απριλίου, καθώς και για τις εαρινές συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αργότερα το απόγευμα, o Κ. Πιερρακάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση που οργανώνει το IE Competitiveness Hub, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πάνελ θα συμμετέχουν ο Paolo Gentiloni, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Επίτροπος Οικονομίας, και ο Carlos Cuerpo, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας.