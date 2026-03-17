Οι προτάσεις της ΚΕΕΕ για τον νέο επιμελητηριακό νόμο

Συγκεκριμένες προτάσεις για τον νέο επιμελητηριακό νόμο, με έμφαση στην αξιολόγηση, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση των εργαζομένων, παρουσίασε ο πρόεδρος της Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Βουτσινάς, από τη Ρόδο, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου και ΚΕΕΕ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, σχετικά με όσα είπε ο κ. Βουτσινάς, η ΚΕΕΕ προωθεί ένα νέο πλαίσιο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του επιμελητηριακού θεσμού, με τους εργαζόμενους να αποτελούν «πρώτο πυλώνα» της στρατηγικής αυτής.

Ειδικότερα, ο κ. Βουτσινάς ανακοίνωσε ότι προτείνεται η θεσμοθέτηση σαφούς συστήματος αξιολόγησης και επαγγελματικής εξέλιξης των υπαλλήλων, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ιδίως για τα νησιωτικά και περιφερειακά επιμελητήρια.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την εισαγωγή εργαλείων που, όπως σημείωσε, θα μειώνουν τον φόρτο εργασίας και θα διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας που θα ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ αιρετών διοικήσεων και εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας των μικρών και νησιωτικών επιμελητηρίων, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα ρευστότητας επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις αποδοχές τους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης της ιδιαίτερης συνεισφοράς των εργαζομένων στα νησιά, λόγω των αυξημένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Βουτσινάς τόνισε ότι ο επιμελητηριακός θεσμός εκπροσωπεί περίπου 900.000 επιχειρήσεις και αποτελεί βασικό σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός του αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη της οικονομίας, ιδίως στην περιφέρεια και στις νησιωτικές περιοχές.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η ΚΕΕΕ αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως «ισότιμους εταίρους» στον σχεδιασμό των αλλαγών, διαβεβαιώνοντας ότι οι προτάσεις τους θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ