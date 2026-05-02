Jollibee: Ποιος είναι ο νέος «παίκτης» που έρχεται στην εστίαση και ποιος κρύβεται από πίσω

Νέα εταιρεία ίδρυσε ο Βίκτωρ Ρέστης με αντικείμενο τον κλάδο της εστίασης. Φέρνει στην Ελλάδα τη διάσημη εταιρεία Jollibee με έδρα τις Φιλιππίνες και υποκαταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Νέος «παίκτης» ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό του στον εγχώριο κλάδο της εστίασης, προκειμένου να διεκδικήσει σημαντικά μερίδια σε μια διαρκώς εξελισσόμενη, καθώς και άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Ο λόγος για την εταιρεία Jollibee Ελληνικό Δίκτυο Εστίασης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. που συστάθηκε πριν από μερικές ώρες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με στόχο να «τρέξει» στη χώρα μας την ανάπτυξη του δικτύου της αλυσίδας fast food Jollibee.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η σύσταση της Jollibee Ελληνικό Δίκτυο Εστίασης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. έγινε στις 29 Απριλίου 2026.

Η νέα εταιρεία

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης του νομού Αττικής, ενώ κύρια δραστηριότητα της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι οι υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

Ειδικότερα, στους σκοπούς ίδρυσής της περιλαμβάνονται η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων κύριας άδειας δικαιόχρησης (Master Franchise) της αλυσίδας εστίασης Jollibee στην ελληνική επικράτεια, καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως ταχείας εστίασης (quick service restaurants ), υπό το σήμα και την εμπορική ταυτότητα της Jollibee.

Επίσης, η ανάπτυξη δικτύου δικαιοδόχων (sub-franchisees) εντός Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης δικαιωμάτων υπο-δικαιόχρησης, της εκπαίδευσης, υποστήριξης και εποπτείας αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες της Jollibee, η εισαγωγή, προμήθεια, παραγωγή, διανομή και εμπορία τροφίμων, ποτών, πρώτων υλών, εξοπλισμού εστίασης και συναφών προϊόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία των καταστημάτων, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων προμηθευτών, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία κέντρων διανομής (logistics hubs), η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, marketing, διαφήμισης, branding και επιχειρησιακής υποστήριξης προς τα καταστήματα του δικτύου, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών προώθησης και επικοινωνίας στην ελληνική αγορά, η ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών καναλιών πώλησης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), εφαρμογών παραγγελιοληψίας (online ordering), συνεργασιών με πλατφόρμες διανομής (delivery platforms) και συστημάτων πιστότητας πελατών (loyalty programs), η μίσθωση, αγορά, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, γραφείων και αποθηκών.

Με τη «σφραγίδα» του Ρέστη

Μοναδικός μέτοχος της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι ο γνωστός εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, με πολυποίκιλες επενδύσεις σε σειρά νευραλγικών κλάδων της οικονομίας (ναυτιλία, τράπεζες, media κ.α).

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζει το καταστατικό, η διοίκηση της Jollibee Ελληνικό Δίκτυο Εστίασης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται για αόριστο χρόνο στον Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο.

Ποια είναι η Jollibee

Η Jollibee αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα ταχείας εστίασης στις Φιλιππίνες αλλά και ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεθνές brand, διαθέτοντας πλέον περισσότερα από 1.600 καταστήματα σε 17 χώρες του πλανήτη.

Η αλυσίδα ιδρύθηκε το 1978 ενώ έγινε γρήγορα γνωστή για τα διάσημα προϊόντα που σερβίρει, όπως το τηγανητό κοτόπουλο Chickenjoy, τα Jolly Spaghetti, την Peach Mango Pie.

Με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο η αλυσίδα έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια ένα επιθετικό πλάνο διεθνούς επέκτασης, διαθέτοντας πλέον περισσότερα από 270 καταστήματα σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα (Χονγκ Κονγκ και Μακάο), Μπρουνέι, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Ομάν, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.