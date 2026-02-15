Πολωνία: Υπό εξέταση η ανάπτυξη δικών της πυρηνικών όπλων για αποτροπή

Είμαι μεγάλος υποστηρικτής της συμμετοχής της Πολωνίας σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.

Η Πολωνία θα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη των δικών της πυρηνικών όπλων υπό το φως της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία, δήλωσε ο Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι σε συνέντευξή του στο Polsat News.

«Είμαι μεγάλος υποστηρικτής της συμμετοχής της Πολωνίας σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα», ανέφερε ο Ναβρότσκι στη συνέντευξη, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να πει αν ή πότε η Πολωνία θα ξεκινήσει εργασίες με στόχο την απόκτηση δικών της πυρηνικών όπλων.

«Είμαστε μια χώρα ακριβώς στα σύνορα μιας ένοπλης σύγκρουσης και γνωρίζουμε ποια είναι η στάση της επιθετικής, ιμπεριαλιστικής Ρωσικής Ομοσπονδίας απέναντι στην Πολωνία», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ναβρότσκι έρχονται αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γαλλία σχετικά με μια πιθανή ευρωπαϊκή πυρηνική άμυνα. Ο Μερτς απηύθυνε έκκληση για αναδιάταξη της διατλαντικής σχέσης εν μέσω της αναταραχής της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ναβρότσκι δήλωσε στη συνέντευξη στο Polsat News ότι η Πολωνία θα πρέπει να ακολουθήσει την πορεία προς την ανάπτυξη του δικού της πυρηνικού δυναμικού, με σεβασμό σε όλους τους διεθνείς κανονισμούς.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν στην Πολωνία να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι η Βαρσοβία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, ο Ναβρότσκι απάντησε: «Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά πρέπει να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες».

Η Βαρσοβία υπέγραψε πέρυσι συνθήκη με τη Γαλλία, η οποία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε η Πολωνία να μοιράζεται ενδεχομένως την προστασία από τα γαλλικά πυρηνικά πυραυλικά συστήματα.

Τον Σεπτέμβριο, περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέσχισαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Η Βαρσοβία δαπανά σχεδόν το 5% της οικονομικής της παραγωγής για την άμυνα και είναι επίσης ο μεγαλύτερος ωφελούμενος από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικών δανείων SAFE.

Ο Ναβρότσκι δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να πει αν θα υπογράψει σε νόμο ένα σχέδιο που θα απλοποιεί τη διάθεση των κονδυλίων SAFE στην Πολωνία.