Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Όλα τα ονόματα

Κεντρική Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με στόχο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής Κώστας Σκανδαλίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, την ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στην πορεία προς τις εκλογές.

Διευκρίνισε, ακόμη, ότι η συμμετοχή των προσώπων δεν συνεπάγεται κομματική ένταξη ούτε προσυμφωνία για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Όλοι θα συμμετάσχουν στο συνέδριο στα τέλη Μαρτίου.

Ο κ. Σκανδαλίδης σημείωσε ότι πρόκειται να συγκροτηθούν ανάλογες επιτροπές κατά περιφέρεια με τη φιλοδοξία να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην επιδίωξη της πολιτικής αλλαγής, που είναι ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Είναι η αρχή της προσπάθειας και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία και απλά εμείς δίνουμε ένα γεωγραφικό και κλαδικό και ευρύτερο στίγμα», τόνισε και πρόσθεσε: «Επιλέξαμε τον όρο Συμπαράταξη γιατί έχουμε βαθιά συναίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο ευρύτερος διάλογος με τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς.

Θέλουμε όσους αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον τα χώρας, όσους αντιλαμβάνονται την πολιτική αλλαγή ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις ερχόμενες εκλογές. Όσους αρνούνται τη σημερινή πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όσους θέλουν και πιστεύουν ότι το Κίνημά μας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Τους καλούμε να συμπαραταχθούν μαζί μας χωρίς προαπαιτούμενα. Να συζητήσουμε τις θέσεις του Κινήματος για το συνέδριο και τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Να διασφαλίσουμε την πολιτική τους συμμετοχή στις διαδικασίες του. Να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές προγραμματικές του θέσεις. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο δρόμος είναι εύκολος. Θα τον περπατήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και μπορούμε να νικήσουμε».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι «στις επόμενες εκλογές το δίλημμα δεν θα είναι το κίβδηλο δίλημμα μεταξύ συστημισμού-αντισυστημισμού, που δεν υπάρχει στην κοινωνία. Δεν είναι αυτή η διαιρετική τομή. Η διαχωριστική γραμμή είναι η συνέχιση μιας πολιτικής ιδεοληπτικής που σπαταλά αναπτυξιακές ευκαιρίες, διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, προσβάλλει τους θεσμούς. Με τη Νέα Δημοκρατία και τους συνοδοιπόρους της, τον παλιό Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και ενδεχομένως με εταίρους τον Κυριάκο Βελόπουλο και την κ. Λατινοπούλου ή προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ισχυρό κοινωνικό κράτος, οικονομική ανάταξη και θεσμική αποκατάσταση. Αυτά θα αναμετρηθούν και γύρω από τα δύο αυτά πολιτικά σχέδια ήδη συσπειρώνονται ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις».

Την προσεχή Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ και την επόμενη Κυριακή 15 Βεβρουαρίου η Ολομέλειά της για να ξεκινήσει επίσημα η προσυνεδριακή περίοδος.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Χρ. Σμυρλής, Α. Βούλγαρης, Γ. Τσακλίδης), πρώην στελέχη και βουλευτές που είχαν αποχωρήσει και συμμετάσχει σε κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνησή του (Ζ. Καρκούλια, Μ. Μπόλαρης, Ν. Μαδεμλής, Κ. Καραγιάννης, Γ. Γεννιά, Γ. Πανούσης) και πρώην κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ (Π. Σφηκάκης, Γ. Καλογήρου, Γ. Σακκελίων, Φ. Χατζημιχάλης).

Ο πλήρης κατάλογος των ονομάτων της Κεντρικής Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης είναι ο εξής:

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην δήμαρχος Βόλου, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην νομάρχης, πρώην βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, δημ. υπάλληλος - Αριστερή Πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην γρ. ΝΕ Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, δικηγόρος, πρώην υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, πολιτικός μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, χημικός

Πανούσης Γιάννης, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, πανεπιστημιακός, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, γιατρός, πρώην γγ Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, οδοντίατρος, πρώην βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, δικηγόρος, πρώην γγ Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, στέλεχος επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, επιχειρηματίας, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος ΚΣ Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ κατατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης

Μαργαρίτης Θόδωρος - Ανανεωτική Αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος - Ανανεωτική Αριστερά

Πόντας Απόστολος - Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης - Κινήσεις Πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας - Κινήσεις Πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης - Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος - Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος - Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα - Γυναικείες Οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος - Επιμελητήρια - Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος - Συνδικαλιστικός χώρος

