Bitcoin: Χάνει ξανά το «μαξιλάρι» των 70.000 δολαρίων

Υποχωρεί εκ νέου κάτω από τις 70.000 δολάρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας το Bitcoin, συνεχίζοντας τα σκαμπανεβάσματα που καταγράφει το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα το τελευταίο διάστημα και τα οποία δοκιμάζουν την ψυχραιμία των επενδυτών.

Ενώ την Παρασκευή είχε ανακάμψει από χαμηλό 16 μηνών μετά την τριβή με το απογοητευτικό όριο των 60.000 δολαρίων -υπενθυμίζεται πως είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο του περασμένου έτους- ανεβαίνοντας πάνω από τα 70.000, σήμερα χάνει ξανά το συγκεκριμένο κρίσιμο σκαλοπάτι, αφού υποχωρεί κατά 3,5% και στα 68.446,00 δολ.

«Οι αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν σταθεροποιηθεί», ωστόσο «η αγορά εξακολουθεί να είναι αβέβαιη ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», δήλωσε η Κάρολιν Μαουρόν, συνιδρύτρια της Orbit Markets. «Τα 60.000 δολάρια είναι το βασικό στήριγμα στην καθοδική πορεία. Μία άνοδο πάνω από τα 75.000 δολάρια μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος της bear market», τόνισε.

Το sell-off της περασμένης εβδομάδας είδε την αστάθεια του Bitcoin να αυξάνεται. Ο δείκτης Bitcoin Volmex Implied Volatility, που αποτυπώνει την αναμενόμενη μεταβλητότητα, εκτινάχθηκε πάνω από 97%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια αύξηση από την κατάρρευση του FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ το 2022.

Η ακραία μεταβλητότητα δεν είναι κάτι καινούργιο για τα κρυπτονομίσματα, ωστόσο η πτώση του Bitcoin από το ρεκόρ των 126.000 δολαρίων συμβαίνει παρά το γεγονός πως ο Λευκός Οίκος είναι φιλικός προς τα κρυπτονομίσματα ενώ παράλληλα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η θεσμική υιοθέτηση. Η αποτυχία του να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας έχει εγείρει αμφιβολίες για το αν λειτουργεί ως ένα είδος «ψηφιακού χρυσού».

Παρ' όλα αυτά, σε ένα διστακτικό σημάδι επιστροφής αισιοδοξίας, τα αμερικανικά χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin κατέγραψαν εισροές 221 εκατομμυρίων δολαρίων στις 6 Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αγοράσουν την πτώση μετά το ιλιγγιώδες sell-off της αγοράς.

«Η διάθεση στην αγορά κρυπτονομισμάτων σήμερα μπορεί καλύτερα να περιγραφεί ως επιφυλακτικά εποικοδομητική», δήλωσε ο Σον ΜακΝάλτι, επικεφαλής συναλλαγών παραγώγων APAC στη FalconX. «Το κλίμα αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερβολικά απαισιόδοξο», είπε, προσθέτοντας ότι η αναταραχή της περασμένης εβδομάδας «εξάλειψε τον κερδοσκοπικό αφρό» και άφησε την αγορά «να διαπραγματεύεται με ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη»