Χαμενεΐ : Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε έναν περιφερειακό πόλεμο

Χαμενεΐ : Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε έναν περιφερειακό πόλεμο
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, προειδοποιεί για τις συνέπειες μιας αμερικανικής κίνησης κατά της χώρας του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε "έναν περιφερειακό πόλεμο", τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

"Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος", σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

