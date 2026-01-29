ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε την κράτηση νόμιμων προσφύγων στη Μινεσότα

Ομοσπονδιακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απαγόρευσε χθες, Τετάρτη (τοπική ώρα), στην κυβέρνηση Τραμπ να θέτει υπό κράτηση πρόσφυγες που δεν έχουν λάβει ακόμη καθεστώς μόνιμου κατοίκου, όμως διαμένουν νόμιμα στην πολιτεία Μινεσότα.

Ομοσπονδιακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απαγόρευσε χθες, Τετάρτη (τοπική ώρα), στην κυβέρνηση Τραμπ να θέτει υπό κράτηση πρόσφυγες που δεν έχουν λάβει ακόμη καθεστώς μόνιμου κατοίκου, όμως διαμένουν νόμιμα στην πολιτεία Μινεσότα.

Στη διαταγή του που εκδόθηκε την Τετάρτη και στην οποία είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Τουνχάιμ έκρινε πως η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει «τη νόμιμη εφαρμογή των νόμων για τη μετανάστευση» και την εξέταση της κατάστασης των προσφύγων.

Αλλά οφείλει να το κάνει «χωρίς να συλλαμβάνει ή να θέτει υπό κράτηση» τους ανθρώπους αυτούς που έγιναν δεκτοί νόμιμα στο αμερικανικό έδαφος. Ο δικαστής ζήτησε ως εκ τούτου την απελευθέρωση των προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μεγάλο αριθμό πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας κατά της μετανάστευσης στη Μινεσότα. Και οι ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν τον Ιανουάριο ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την επανεξέταση της νομικής κατάστασης περίπου 5.600 προσφύγων αυτής της Δημοκρατικής πολιτείας που δεν έχουν ακόμη λάβει πράσινη κάρτα.

«Οι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δικαίωμα να εργάζονται, το δικαίωμα να διαβιούν ειρηνικά και κυρίως το δικαίωμα να μην υπόκεινται στον φόβο ότι μπορεί να συλληφθούν και να τεθούν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα και χωρίς αιτία στο σπίτι τους, πηγαίνοντας σε θρησκευτικές λειτουργίες ή όταν κάνουν τα ψώνια τους», εκτίμησε ο δικαστής.

«Η Αμερική αποτελεί καταφύγιο για τις ατομικές ελευθερίες σε έναν κόσμο πολύ συχνά γεμάτο τυραννία και σκληρότητα. Εγκαταλείπουμε αυτό το ιδανικό όταν υποβάλλουμε τους γείτονές μας στον φόβο και στο χάος».

Η διαταγή προβλέπει ότι οι πρόσφυγες που κρατούνται στο πλαίσιο της επανεξέτασης της κατάστασής τους «απελευθερώνονται αμέσως».

Υπενθυμίζει πως οι πρόσφυγες αυτοί «έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε αυστηρούς ελέγχους και εξακριβώσεις» από πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες προτού λάβουν την άδεια να έρθουν στις ΗΠΑ.

«Η δικαστική δολιοφθορά της δημοκρατίας δεν έχει τέλος», αντέδρασε στον λογαριασμό του στο X ο Στίβεν Μίλερ, ένας σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ που εμφορείται από ακραίες απόψεις και ο οποίος ασκεί μεγάλη επιρροή.

