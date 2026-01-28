Ψηφιακό «μπλόκο» κατά της φοροδιαφυγής: Real time έλεγχοι σε ταμειακές, επαγγελματικά οχήματα, κοντέινερ

Τεχνητή νοημοσύνη και νέα ηλεκτρονικά όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Οι νέες παρεμβάσεις του ΥΠΕΘΟΟ και της ΑΑΔΕ για το 2026.

Με την τεχνολογία να μετατρέπεται στο βασικό «όπλο» κατά της φοροδιαφυγής, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανεβάζουν ταχύτητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης.

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 προβλέπει ένα εκτεταμένο πλέγμα νέων ψηφιακών εργαλείων, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και προγνωστικών μοντέλων κινδύνου, αλλά και νέες παρεμβάσεις που ενισχύουν τους ελέγχους από τις ταμειακές μηχανές μέχρι τα επαγγελματικά οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια.

Οι παρεμβάσεις του 2026

Στα νέα μέτρα που ενεργοποιούνται φέτος περιλαμβάνεται η εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και αυτοματοποιημένου συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζει την άμεση και αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA.

Με το σημερινό σύστημα η αποστολή των δεδομένων γίνεται συνήθως με χρονική καθυστέρηση, πράγμα που περιορίζει τις δυνατότητες ελέγχου και αφήνει περιθώρια κενών ή ανακολουθιών στα φορολογικά στοιχεία.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Επίσης από τον Μάιο του 2026 εκκινεί η υποχρεωτική εφαρμογή της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις, ενώ επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Στο πεδίο της καλύτερης και γρηγορότερης ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των φορολογούμενων προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης από την ΑΑΔΕ με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στη φορολογική νομοθεσία και την έγκυρη ενημέρωσή τους. Η ψηφιακή πρόσβαση στην κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει την ερμηνευτική ασάφεια και υποστηρίζει τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.

με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στη φορολογική νομοθεσία και την έγκυρη ενημέρωσή τους. Η ψηφιακή πρόσβαση στην κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει την ερμηνευτική ασάφεια και υποστηρίζει τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου θα θεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (“advanced tax ruling”). Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φορολογική αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται, επίσης, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για την ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

βάσει του οποίου θα θεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (“advanced tax ruling”). Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φορολογική αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται, επίσης, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για την ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και ολοκλήρωση του έργου της βελτίωσης και επέκτασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου της ΑΑΔΕ με τη δημιουργία ενός «ψηφιακού βοηθού».

Εταιρικοί όμιλοι

Παράλληλα αναμένεται η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για τους ημεδαπούς εταιρικούς ομίλους («group taxation»). Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, προβλέψιμου και ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος που μειώνει την αβεβαιότητα, εξορθολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση και θωρακίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται στους κανόνες της λογιστικής για τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομίλων. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει την υποβολή ενιαίας φορολογικής δήλωσης, απλοποιώντας σημαντικά τη συμμόρφωση και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Μητρώο Ακινήτων

ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία του νέου ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ που θα συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς. Με τη δημιουργία του Μητρώου και τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο, επιτυγχάνεται μια συνολική και συγκεντρωτική αποτύπωση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα ακίνητα, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η κατάσταση και η χρήση του ακινήτου, παρέχοντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, με στόχο την ακρίβεια και τη διαφάνεια και καθιστώντας πιο εύκολες τις αγοραπωλησίες ακινήτων.