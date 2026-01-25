Ανοιχτά τα καταστήματα με προτεινόμενο ωράριο 11:00 -18:00 – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων.

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τους εμπορικούς συλλόγους είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Παρά το γεγονός ότι η αγορά θα είναι ανοιχτή, η πλειονότητα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ παραδοσιακά επιλέγει να παραμείνει κλειστή τις Κυριακές των εκπτώσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα της αλυσίδας LIDL, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 11:00 έως τις 20:00.

Οδηγίες για ασφαλείς αγορές και δικαιώματα καταναλωτών

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συστήνει ιδιαίτερη προσοχή, υπενθυμίζοντας τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την εκπτωτική περίοδο:

Αναγραφή τιμών: Πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς τόσο η αρχική όσο και η νέα, μειωμένη τιμή. Η προγενέστερη τιμή ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν την έναρξη των εκπτώσεων.

Ποσοστά έκπτωσης: Η αναγραφή γενικού ποσοστού έκπτωσης στη βιτρίνα επιτρέπεται μόνο αν αυτό αφορά τουλάχιστον το 60% των προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να αναφέρεται το εύρος (π.χ. «από 20% έως 50%»).

Καταστήματα Stock/Outlet: Είναι υποχρεωμένα να δείχνουν καθαρά τη διαφορά μεταξύ παλιάς και νέας τιμής, καθώς και όλες τις ενδιάμεσες μειώσεις.

Κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές

Το νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό για την προστασία του κοινού. Σε περιπτώσεις παραπλανητικών προσφορών, τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, οι κυρώσεις διπλασιάζονται, φτάνοντας έως και το 4%.