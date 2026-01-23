Κίνα: Ο πρόεδρος Σι θέλει να υπερασπιστεί «τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ» από κοινού με τη Βραζιλία

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα τη Βραζιλία να υπερασπιστεί μαζί με την Κίνα «τον κεντρικό ρόλο» του ΟΗΕ στο διεθνές σύστημα στη διάρκεια συνομιλίας που είχε με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στη διάρκεια τελετής τον ιδρυτικό χάρη του Συμβουλίου Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του που έχει στόχο την επίλυση παγκόσμιων κρίσεων και θεωρείται από πολλούς ανταγωνιστικό στον ΟΗΕ.

Εξάλλου πριν μερικές εβδομάδες οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας. Πλέον ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Η Κίνα και η Βραζιλία «πρέπει να ταχθούν αποφασιστικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να υπερασπιστούν καλύτερα τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών και του Παγκόσμιου Νότου και να υπερασπιστούν από κοινού τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ και τις αρχές της διεθνούς ισότητας και δικαιοσύνης», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κινέζος πρόεδρος τάχθηκε εξάλλου υπέρ «της μεταρρύθμισης και της βελτίωσης της παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη παγκοσμίως και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπερασπίζεται παραδοσιακά τον οργανισμό, αν και ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις.

Εξάλλου Κίνα και Βραζιλία συμμετέχουν στην ομάδα Brics+, μια διευρυμένη συμμαχία αναδυόμενων χωρών.

Τον Αύγουστο του 2025 ο Σι είχε ήδη δηλώσει στον Λούλα ότι οι χώρες του μπορούν να αποτελέσουν από κοινού υπόδειγμα «ανεξαρτησίας» για τις άλλες αναδυόμενες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ