Ξεκινά τη Δευτέρα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για διαχείριση ζωονόσων στη Θεσσαλία

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ, μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ξεκινά τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου η υλοποίηση του νέου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ, με τίτλο «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • η μείωση του κινδύνου εξάπλωσης ζωονόσων
  • η ενίσχυση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
  • η προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων της Θεσσαλίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση υγειονομικών κινδύνων, καθώς και για τη συνολική ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 250 άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παροχές προς τους ωφελούμενους

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:

  • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ μετά την ολοκλήρωσή του.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 250 ανέργους στη Θεσσαλία, διάρκειας 6 μηνών, με μηνιαία αμοιβή 748€ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

