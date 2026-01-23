ΕΕ: Στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία - 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20°C

Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση σε θερμοκρασίες κατάψυξης μετά από τις αδυσώπητες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει σήμερα 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατ. ευρώ από στρατηγικά αποθέματα rescEU που φιλοξενούνται στην Πολωνία, για την αποκατάσταση της ισχύος σε νοσοκομεία, καταφύγια και κρίσιμες υπηρεσίες.

Οι γεννήτριες θα διανεμηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο.

Η επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας, κ. Χατζά Λαχμπίμπ, δήλωσε σχετικά: «Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας στερούν σκόπιμα από τους αμάχους τη θερμότητα, το φως και τις βασικές υπηρεσίες εν μέσω του σκληρού χειμώνα. Έχουν σχεδιαστεί για να σπάσουν το ουκρανικό πνεύμα. Θα αποτύχουν. Η Ευρώπη αντιδρά με πράξεις, όχι με λόγια. Η νέα αποστολή γεννητριών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, προσθέτοντας περισσότερους από 9.500 γεννήτριες που παρέχονται από την ΕΕ και παρέχουν ήδη ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρη την Ουκρανία.»

Η κινητοποίηση αυτή έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και βασίζεται στη συνεχή στήριξη της ΕΕ προς την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ έχει παραδώσει πάνω από 160.000 τόνους βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Αυτό περιλαμβάνει στερεά καύσιμα, συσκευές θέρμανσης, γεννήτριες και σημεία θέρμανσης έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕ δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να παγώσει την υποταγή της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα.

Τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στο Κίεβο, οι οποίες διαρκούν πλέον τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο απ' ό,τι τους προηγούμενους χειμώνες. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύκτας πέφτουν μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Η Ρωσία λέει πως οι επιθέσεις της στην Ουκρανία είναι σχεδιασμένες για να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανών. Η Ουκρανία λέει ότι ο στόχος τους είναι να βλάψουν αμάχους και να σπάσουν το ηθικό τους.

«Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία ... ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ διέταξε να σταλεί εξοπλισμός για την προστασία των αμάχων από τις θερμοκρασίες παγετού», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Πολωνοί πολίτες έχουν μέχρι στιγμής δωρίσει περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ζλότι (σχεδόν 1,8 εκατομμύριο ευρώ) σε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά γεννητριών για το Κίεβο.

«Για εμάς είναι μια χειρονομία υποστήριξης - γι' αυτούς, μια πραγματική ευκαιρία να επιβιώσουν το χειμώνα», αναφέρουν στον ιστότοπό τους οι δωρητές.