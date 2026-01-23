ΧΑ: Εναλλαγές προσήμου κοντά στα νέα υψηλά

Με επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον σε τράπεζες και blue chips, ο Γενικός Δείκτης εναλλάσσει πρόσημο στη ζώνη των 2.270-2.280 μονάδων.

Με το αγοραστικό ενδιαφέρον να συνεχίζεται, αν και πιο επιλεκτικά, σε μια σειρά τραπεζικών και μη blue chips, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί να κινηθεί εκ νέου ανοδικά την Παρασκευή, σημειώνοντας μάλιστα στην έναρξη των συναλλαγών νέα υψηλά 16ετίας

Οι εξελίξεις στο θέμα της Γροιλανδίας εξακολουθούν να διαμορφώνουν το κλίμα στις αγορές καθώς, παρά την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε επίπεδο ρητορικής, φαίνεται ότι η επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας θα συναντήσει στην πορεία δυσκολίες.

Εντός συνόρων, η ελληνική αγορά μέσα στην εβδομάδα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, και ο Γενικός Δείκτης στο χθεσινό κλείσιμο «έγραφε» εβδομαδιαία κέρδη 1,36%, ενώ από την αρχή του έτους η απόδοσή του αγγίζει το 7,5%.

Όπως και στις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, έτσι και σήμερα οι τράπεζες βρίσκουν «συμπαραστάτες» στα βιομηχανικά blue chips, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι τίτλοι των Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.273,92 με οριακές απώλειες 0,10%. Νωρίτερα βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.281,90 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών, με άνοδο 0,34% στις 2.660,31 μονάδες, με τα κέρδη περί του 1% των Optima και ETE να ξεχωρίζουν.

Στο σύνολο του ταμπλό η εικόνα είναι ισορροπημένη, με 48 μετοχές σε θετικό έδαφος, 51 σε αρνητικό και 51 αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 37,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €9,44 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.