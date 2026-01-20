Εκπαιδευτική Ομιλία για τις Επιπτώσεις των Social Media στον Εγκέφαλο και την Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της Παιδείας, της Οικογένειας και της Κοινωνικής Συνοχής, η Επιτροπή Ατομικής & Οικογενειακής Αριστείας του Τμήματος AHEPA MARATHON – MILTIADES διοργάνωσε εκπαιδευτική ομιλία αφιερωμένη στις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των social media στον εγκέφαλο και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων.

Η εκδήλωση ανέδειξε ένα ζήτημα με άμεσο κοινωνικό και υγειονομικό αντίκτυπο, το οποίο αφορά όχι μόνο τους νέους, αλλά και τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, σε μια εποχή όπου η ψηφιακή πραγματικότητα επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των σχέσεων.

Θέμα Εκδήλωσης

«Ο εγκέφαλος στην εποχή του ατελείωτου scroll:

Οι επιπτώσεις των social media στους νέους»

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Σπύρος Ρούλιας,

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής – Οικογενειακός Σύμβουλος,

κάτοχος πτυχίου B.A. και μεταπτυχιακού τίτλου M.A. στην Ψυχολογία, καθώς και Μέλος της European Family Therapy Association (E.F.T.A.).

Ο κ. Ρούλιας, μέσα από μια τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση, παρουσίασε τις νευροβιολογικές επιδράσεις της υπερβολικής έκθεσης σε ψηφιακά ερεθίσματα, τις επιπτώσεις στη συγκέντρωση, στη συναισθηματική ρύθμιση και στην αυτοεκτίμηση των νέων, καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή. Παράλληλα, ανέδειξε πρακτικούς τρόπους πρόληψης, ορίων και υγιούς χρήσης των social media, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της οικογένειας και της κοινότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων:

κ. Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνα

κα Μαρία Σπανού, Αντιδήμαρχος Υγείας Δήμου Μαραθώνα

κ. Κώστας Λάσκος, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας και Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και κατά τόπον Μαραθώνα

κ. Δημήτριος Κουλουμπής, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα

κ. Μιχάλης Αργυρούδης, Πρόεδρος ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Νέας Δημοκρατίας

κ. Αντρέας Ρέτζουλας, Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας

κα Μαρία Γκούβρα, Τομεάρχης Επικοινωνίας ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Νέας Δημοκρατίας

κ. Δημήτριος Αγγελής, Επιλαχών Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής και Τομεάρχης Έρευνας & Καινοτομίας ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Νέας Δημοκρατίας

κ. Μάκης Αβραμίδης, Συντονιστής Τοπικών Οργανώσεων ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Νέας Δημοκρατίας

κα Τόνια Παυλίδη, Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού Νέας Δημοκρατίας

Η παρουσία των παραπάνω φορέων ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσέγγισης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων που αφορούν την ψυχική υγεία και τη νέα γενιά.

Η AHEPA MARATHON – MILTIADES, πιστή στους σκοπούς της AHEPA για ανθρωπιστική προσφορά, κοινωνική ευαισθησία και ενίσχυση της παιδείας, συνεχίζει να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους και στην τοπική κοινωνία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με υψηλή επιστημονική γνώση, ουσιαστικό περιεχόμενο και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Μέσα από δράσεις που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και τον διάλογο, το Τμήμα επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενεργού κοινωνικού πυλώνα, συμβάλλοντας στη θωράκιση της ψυχικής υγείας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και συνειδητοποιημένου μέλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Περισσότερες πληροφορίες www.ahepa-marathon.gr