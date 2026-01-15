Ειδήσεις | Διεθνή

Αυστραλία: «Κατέβηκαν» 5 εκατ. λογαριασμοί ανηλίκων στα social media σε ένα μήνα
Πρόκειται για τα πρώτα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, τα οποία δείχνουν ότι οι εταιρείες λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για να τηρήσουν τον νόμο.

Αυστραλία απαγόρευσε τη χρήση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, μέτρο με το οποίο φλερτάρει και η Ελλάδα, και τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ελπιδοφόρα.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή διαδικτυακής ασφάλειας eSafety έχουν απενεργοποιηθεί σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμοί εφήβων στο διάστημα από την ανακοίνωση της απαγόρευσης στις 10 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τα πρώτα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, τα οποία δείχνουν ότι οι εταιρείες λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για να τηρήσουν τον νόμο που προβλέπει πρόστιμα έως και 49,5 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (περίπου 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

