Ιράν: Νεκρός εργαζόμενος της Ερυθράς Ημισελήνου, πέντε τραυματίες

Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας εργαζόμενός της στην Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την ώρα που στο Ιράν εξαπλώνεται το κίνημα διαμαρτυρίας.

Στην ανακοίνωση η ΔΕΕΣ εκφράζει «τη βαθύτατη θλίψη της για τον φόνο του Αμίρ Αλί Λατιφί» και τον τραυματισμό άλλων πέντε εργαζομένων της στην επαρχία Γκιλάν του βόρειου Ιράν, στις 10 Ιανουαρίου.

«Δεν γνωρίζουμε εάν επρόκειτο για το ίδιο συμβάν. Δεν έχουμε συνολική εικόνα για το τι συνέβη ακριβώς» είπε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ στη Γενεύη, Τομάσο Ντέλα Λόνγκα.

Ο διεθνής οργανισμός δηλώνει «αλληλέγγυος με την Ιρανική Εταιρεία της Ερυθράς Ημισελήνου» και όλους τους γιατρούς και εθελοντές που παρέχουν βοήθεια ζωτικής σημασίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο» και ζήτησε να προστατευθούν. Εκφράζει επίσης ανησυχίες για τις συνέπειες που θα έχουν οι συνεχιζόμενες ταραχές στον ιρανικό λαό και «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση» σε συνεργασία με το ιρανικό παράρτημά του το οποίο λειτουργεί με βάση «τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιάς, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας».

Διαδηλώσεις, που σχετίζονταν αρχικά με το υψηλό κόστος διαβίωσης, ξέσπασαν στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας ανοιχτά το καθεστώς, σε ένα από τα σημαντικότερα κινήματα αμφισβήτησης της ιρανικής ηγεσίας μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία και έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ