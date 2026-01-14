ΓΓ Βιομηχανίας: Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 ο νέος κανονισμός για την Ασφάλεια Παιχνιδιών

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Αυγούστου 2030.

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2509 για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ο οποίος αντικαθιστά το έως σήμερα ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο κανονισμός, που θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Αυγούστου 2030, εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις και νέες υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παιδιών από επικίνδυνες χημικές ουσίες, στους κινδύνους που συνδέονται με τα ψηφιακά και διαδικτυακά παιχνίδια, καθώς και στον περιορισμό της διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων, ιδίως μέσω ηλεκτρονικών αγορών.

Η διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας ενημερώνει καταναλωτές και οικονομικούς φορείς με ανακοίνωσή της, για τις εξελίξεις στην εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) ενημερώνει καταναλωτές και οικονομικούς φορείς ότι εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2025/2509 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/48/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - OJ L, 2025/2509, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj).

Ο νέος κανονισμός για την ασφάλεια παιχνιδιών τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2026 και θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενιαία Αγορά από 1 Αυγούστου 2030, είναι δε διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj.

Ο νέος κανονισμός εισάγει σταδιακά αρκετές αλλαγές και νέες απαιτήσεις με στόχο να ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των παιχνιδιών, εδράζοντας σε δύο βασικούς άξονες:

i. Την προστασία των παιδιών από επικίνδυνες χημικές ουσίες

ii. Τη μείωση των μη-συμμορφούμενων παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, κυρίως μέσω διαδικτυακών αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριες ρυθμίσεις - καινοτομίες, μεταξύ άλλων, που επιφέρει ο νέος κανονισμός είναι οι ακόλουθες:

- Η αρχή της προφύλαξης (precautionary principle), ως πρόσθετο εργαλείο των αρχών εποπτείας της αγοράς, παραμένει ως διάταξη άρθρου του αποφασιστικού μέρους του νέου κανονισμού

- Η ψυχική υγεία των παιδιών αναγνωρίζεται ως χαρακτηριστικό της ασφάλειας παιχνιδιών σε σχέση με ψηφιακά συνδεδεμένα παιχνίδια, υποχρεώνοντας τους οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν στην αξιολόγηση ασφάλειας του παιχνιδιού μέριμνα για πιθανούς κινδύνους για τα παιδιά που σχετίζονται με την Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (2014/53/EU), την πράξη για την κυβερνο-ανθεκτικότητα (καν. (EU) 2024/2847) και τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU) 2024/1689

- Το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες προβλέψεις του καν. (ΕΕ) 2024/1781 για το οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων (ΕSPR), αντικαθιστά τη Δήλωση Συμμόρφωσης (ΕΕ) του κατασκευαστή με πρόβλεψη να εμπεριέχει και την πληροφορία της Δήλωσης Συμμόρφωσης ως προς κάθε άλλου ρυθμιστικού πλαισίου που έχει εφαρμογή στα παιχνίδια, αποσκοπώντας στην απλούστευση των διαδικασιών απόδειξης της συμμόρφωσης

- H διαδικτυακή πώληση των παιχνιδιών αντιμετωπίζεται με τη θέσπιση διατάξεων με τις οποίες δίνεται έμφαση στο ρόλο των παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών και της διαδικτυακής πώλησης, συνδυάζοντας διατάξεις του καν. 2022/2065 (the Digital Services Act) και του πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή

- Οι χημικές ουσίες στα παιχνίδια αντιμετωπίζονται με ένα αναθεωρημένο αυστηροποιημένο πλαίσιο με το οποίο διευρύνεται η απαγόρευση/περιορισμός κατηγοριών χημικών ουσιών με επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και την εξέλιξη της βιομηχανίας, καθώς και τα πραγματικά όρια στην εξάλειψη κάθε κινδύνου από χημικές ουσίες

- Η Μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε καταλήγει στην ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Αυγούστου 2030, εντός της οποίας έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα ενίσχυσης των αρχών εποπτείας και των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις.

Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού αναμένεται να συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην ενίσχυση της προστασίας της πιο ευαίσθητης ομάδας χρηστών, των παιδιών, κυρίως από τους νέους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση στοιχείων νέας τεχνολογίας και ψηφιακών λειτουργιών στα παιχνίδια, στην εξεύρεση λύσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση, στην βέλτιστη λύση για τις χημικές ουσίες στα παιχνίδια, αλλά και στην ενίσχυση των πόρων και των εργαλείων των αρχών εποπτείας ώστε να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων.