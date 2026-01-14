Αρμενία: Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδια για διάδρομο που θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με το Ναχτσεβάν

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο συμφωνία για τον τερματισμό της εδαφικής τους διένεξης που έφερνε αντιμέτωπες τις δύο χώρες εδώ και δεκαετίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός διαμετακομιστικού διαδρόμου που θα διασχίζει την Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του Ναχιτσεβάν, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αρμένιο υπουργό Εξωτερικών Αραράτ Μιρζογιάν.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο στην Ουάσινγκτον συμφωνία για τον τερματισμό της εδαφικής τους διένεξης που έφερνε αντιμέτωπες τις δύο χώρες εδώ και δεκαετίες.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας διαμετακομιστικής ζώνης που θα διασχίζει την Αρμενία για να συνδέσει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του, το Ναχιτσεβάν, μια αξίωση που είχε εδώ και πολύ καιρό το Μπακού.

Ο διάδρομος αυτός θα ονομαστεί «Οδός του Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» (TRIPP).

Μια εταιρεία, που θα ανήκει σε ποσοστό 74% στις ΗΠΑ, θα συσταθεί για να αναλάβει τις οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές σε αυτόν τον διάδρομο, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει να γίνουν στην περιοχή αμερικανικές επενδύσεις και να αποκτήσει η αμερικανική αγορά πρόσβαση «σε κρίσιμα μέταλλα και σπάνιες γαίες», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Η συμφωνία TRIPP θα αποτελέσει πραγματικά πρότυπο για όλον τον κόσμο, δείχνοντας πώς μπορεί (μια χώρα) να ανοίξει στην οικονομική δραστηριότητα και την ευημερία χωρίς να θέσει υπό αμφισβήτηση ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Θα είναι καλό για την Αρμενία, καλό για τις ΗΠΑ, καλό για όλους όσοι εμπλέκονται», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ τώρα «θα εργαστεί για την εφαρμογή της συμφωνίας».

Το Ιράν αντιτίθεται εδώ και καιρό στον διάδρομο αυτόν, φοβούμενο ότι θα το αποκόψει από τον Καύκασο και ότι θα φέρει την παρουσία ξένων στα σύνορά του.

Από την πλευρά του ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι για την ασφάλεια του διαδρόμου που θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν θα φροντίζει «η Αρμενία και όχι μια τρίτη χώρα».

Ο θύλακας Ναχιτσεβάν ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά δεν συνδέεται εδαφικά με το υπόλοιπο αζέρικο έδαφος, και βρίσκεται μεταξύ της Αρμενίας, του Ιράν και της Τουρκίας.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ερίζουν εδώ και δεκαετίες για το σύνορό τους και το καθεστώς των θυλάκων που βρίσκονται στα αντίστοιχα εδάφη τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ