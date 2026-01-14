Πολιτική | Διεθνή

Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία», λέει ΥΠΑΜ

Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία», λέει ΥΠΑΜ
Μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ γροιλανδών, δανών και αμερικανών αξιωματούχων στο Λευκό Οίκο για το μέλλον του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία» και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να ενισχυθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δανός υπουργός Άμυνας αντιδρώντας στις αμερικανικές επικρίσεις.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στρατιωτική παρουσία μας στη Γροιλανδία, αλλά θα επιμείνουμε επίσης στους κόλπους του ΝΑΤΟ για περισσότερα γυμνάσια και μια αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική», έγραψε ο Τρουλς Λουντ Πόουλσεν σε ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ γροιλανδών, δανών και αμερικανών αξιωματούχων στο Λευκό Οίκο για το μέλλον του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Δανία
Γροιλανδία
