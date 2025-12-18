Ειδήσεις | Ελλάδα

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στην πρώτη Belh@rra - Δένδιας: Το ΠΝ εισέρχεται σε νέα εποχή

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η σημερινή τελετή αποτελεί «μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρει και την υπογραφή μου».

Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή.

Αυτό τόνισε κατά την είσοδό του στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της Ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F - 601 «Κίμων» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας , Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Επισήμανε ότι η σημερινή τελετή αποτελεί «μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρει και την υπογραφή μου».

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη γαλλική κυβέρνηση και την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

