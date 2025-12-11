Το μυστικό της μακροζωίας ίσως κρύβεται στο… τραπέζι

Είτε πρόκειται για φίλους, οικογένεια, γείτονες ή ολόκληρη την κοινότητα, το να τρώμε μαζί με άλλους είναι μια πρακτική που θα βρείτε σε κάθε χώρα της Γης.

Είτε πρόκειται για φίλους, οικογένεια, γείτονες ή ολόκληρη την κοινότητα, το να τρώμε μαζί με άλλους είναι μια πρακτική που θα βρείτε σε κάθε χώρα της Γης. Οι περισσότεροι πολιτισμοί τη θεωρούν μια υγιή δραστηριότητα, αλλά σπάνια ρωτάμε «γιατί;» Αν κάτι είναι σχεδόν πανταχού παρόν σε όλη την ανθρωπότητα, είναι πιθανό να εξυπηρετεί έναν σημαντικό σκοπό.

Συχνά το ξεχνάμε, αλλά είμαστε κοινωνικά όντα. Το να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις και ουσιαστικούς κοινωνικούς δεσμούς βοηθά στην υποστήριξη της ψυχικής μας υγείας. Και, όπως συμβαίνει με τους μεγάλους ξαδέρφους μας, τους πίθηκους, αν ζούμε σε απομόνωση, η ψυχική μας υγεία μπορεί να υποφέρει.