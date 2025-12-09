ΟΑΣΘ: «Έξυπνες» κάμερες στα λεωφορεία - Πιλοτική 24ωρη λειτουργία ΜΜΜ τον Δεκέμβριο

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, κυρίως τους οδηγούς, αλλά όχι μόνο».

Σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σαφές αποτύπωμα στις αστικές μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξέφρασε σήμερα προσωπικά τις ευχαριστίες του στους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την περίοδο των δοκιμαστικών δρομολογίων του Μετρό.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε την πρόθεση εφαρμογής «έξυπνων» καμερών στα λεωφορεία της πόλης και γνωστοποίησε την πιλοτική 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για ένα Σαββατοκύριακο εντός Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΟΑΣΘ, ο κ. Κυρανάκης βρέθηκε σήμερα στον σταθμό μετεπιβίβασης του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με δεκάδες οδηγούς λεωφορείων και παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού, Κώστα Ταγγίρη, και του προέδρου του Συνδικάτου Εργαζομένων, Γιάννη Δήμκα, τους απένειμε δημόσια τα εύσημα.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, κυρίως τους οδηγούς, αλλά όχι μόνο. Όλους όσοι έβαλαν πλάτη τον δύσκολο μήνα των δοκιμαστικών δρομολογίων του Μετρό», τόνισε, επισημαίνοντας πως η Θεσσαλονίκη στερήθηκε - έστω προσωρινά - ένα μέσο που αποδείχθηκε αναγκαίο. «Και οι εργαζόμενοι φρόντισαν να αντισταθμίσουν αυτήν την απουσία προσφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια», υπογράμμισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για μια κοινή προσπάθεια, αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς του ΟΑΣΘ και όλων των εργαζομένων του. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως η πολιτεία θα αναγνωρίσει έμπρακτα τη συμβολή τους: «Όχι μόνο με ένα ‘‘μπράβο'', αλλά με ουσιαστικές κινήσεις: με βελτιώσεις στη σύμβαση, στις συνθήκες εργασίας και με νέες προσλήψεις οδηγών. Περισσότεροι οδηγοί σημαίνουν περισσότερα δρομολόγια για τους Θεσσαλονικείς».

24ωρη λειτουργία και «έξυπνες» κάμερες στα λεωφορεία

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που αλλάζουν τα δεδομένα στις μετακινήσεις της πόλης και αφορούν την εφαρμογή «έξυπνων» καμερών στα λεωφορεία και την πιλοτική 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή «έξυπνων» καμερών στα λεωφορεία, πρόκειται για το σύστημα που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα και εντοπίζει ψηφιακά παραβάσεις στις λεωφορειολωρίδες, καθώς και επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. «Με αυτόν τον τρόπο, η αστυνόμευση γίνεται πιο αποτελεσματική και άμεση», τόνισε.

Για την πιλοτική 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κατά τον ίδιο, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, μέσα στον Δεκέμβριο, ένα Σαββατοκύριακο - είτε στις 20 είτε στις 27 του μήνα - τα ΜΜΜ θα λειτουργήσουν αδιάκοπα για 24 ώρες.

«Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε κυρίως τη νέα γενιά και να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχαία. Στόχος μας είναι να σώσουμε ζωές», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας και τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό για τη στήριξή του: «Βήμα-βήμα λύνουμε προβλήματα και δημιουργούμε ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες για τη Θεσσαλονίκη, που το αξίζει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων, Γιάννης Δήμκας, υπογράμμισε: «Ως εργαζόμενοι αποδείξαμε για πολλοστή φορά ότι στηρίζουμε αυτή την πόλη. Και είναι τιμή μας ότι η Πολιτεία το αναγνωρίζει έμπρακτα».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ Γιάννης Καλογερούδης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσόλης, ο Διευθυντής Κίνησης του ΟΑΣΘ Σίμος Παπαδόπουλος και ο γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Αλέξης Γεωργιάδης.