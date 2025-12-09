ΕΚΠΑ: Το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο στα κορυφαία 200 του κόσμου για το 2025

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των εννέα (9) Ελληνικών Πανεπιστημίων και δύο (2) Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Την 191η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2025 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, η οποία βασίζεται και αξιολογεί την ποιότητα, ποσότητα και επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Με αυτή τη διάκριση το Πανεπιστήμιο Αθηνών γίνεται το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των top 200 Πανεπιστημίων σε μία από τις επτά διεθνώς αναγνωρισμένες και ευρύτατα αποδεκτές παγκόσμιες κατατάξεις συνολικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης.

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των εννέα (9) Ελληνικών Πανεπιστημίων και δύο (2) Κυπριακών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα στην 2η θέση στην Ελλάδα και την 374η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις θέσεις 601-650, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 751-800, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 801-850, το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 851-900, και το Πολυτεχνείο Κρήτης στις θέσεις 1151-1200. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στις θέσεις 751-800 και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις θέσεις 901-950.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Το ΕΚΠΑ, στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής τοποθετείται στην 102η θέση παγκοσμίως.

Στην κατάταξη των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συμπεριληφθεί και αξιολογηθεί θετικά, δηλαδή σε θέσεις κάτω από την θέση 500, σε 15 από τα 27 αντικείμενα της Κατάταξης. Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν ιδιαίτερα στην κατάταξη, αναφέρουμε την Ανοσολογία η οποία βρίσκεται στην 85η θέση παγκοσμίως, την Κλινική Ιατρική στην 96η θέση, τη Φαρμακευτική - Τοξικολογία στην 102η θέση.

Αξιοσημείωτη η άνοδος του επιστημονικού αντικειμένου των Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά. Το εν λόγω επιστημονικό αντικείμενο βρίσκεται πλέον στην 174η θέση παγκοσμίως έχοντας ανέβει περίπου 30 θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2024. Στο top 200 των διακρίσεων περιλαμβάνονται τα επιστημονικά αντικείμενα Επιστήμες του Διαστήματος (στην 180η θέση) και της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (στην 184η θέση),

Στα top 250 βρίσκεται το Τμήμα της Φυσικής, ανεβαίνοντας 21 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ενώ σημαντική άνοδο πέτυχε το επιστημονικό αντικείμενο Ψυχιατρική και Ψυχολογία (στην 274η θέση από την 295η θέση το 2024).

Όσον αφορά τα πέντε καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, όπως έχουν αξιολογηθεί από τον εν λόγω φορέα, στην 1η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και ακολουθούν στη 2η θέση το Πανεπιστήμιο Stanford, επίσης, των ΗΠΑ και στην 3η θέση το University College του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην 4η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Toronto του Καναδά και στην 5η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διεθνής κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Rankings)» αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από το National Taiwan University. Περιλαμβάνει τα κορυφαία πανεπιστήμια με βάση την ερευνητική παραγωγικότητα και απήχηση, δηλαδή τον αριθμό των δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων και τον αριθμό των ετεροαναφορών που αυτά λαμβάνουν. Στη συνέχεια, ο κατάλογος των υποψήφιων πανεπιστημίων διασταυρώνεται με τα παγκόσμια συστήματα πανεπιστημιακών κατατάξεων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποια πανεπιστήμια θα συμπεριληφθούν στην εν λόγω κατάταξη. Ο κατάλογος επανεξετάζεται ετησίως, ώστε να διασφαλίζονται η πληρότητα και η αξιοπιστία της κατάταξης. Ειδικότερα για το έτος 2025, συμπεριελήφθησαν στην κατάταξη 2.025 πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, με αφορμή αυτήν τη διάκριση του ΕΚΠΑ σχολίασε πως επιβεβαιώνεται ότι οι επιτυχίες του πανεπιστημίου δεν αποτελούν τυχαίο ή συγκυριακό γεγονός, αλλά, αντίθετα, «αντανακλούν μια σταθερή και διαχρονική πορεία υψηλού επιπέδου ερευνητικής δραστηριότητας», η οποία, μάλιστα, αποτυπώνεται με σαφήνεια στους δείκτες της κατάταξης και ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την τελευταία 11ετία.

«Κατατάξεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν εξαρτώνται από το ύψος των χρηματοδοτήσεων, τις υποδομές ή μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ. Αναδεικνύουν, όμως, την ουσία: Τη σταθερή, συλλογική και υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα που παράγεται σε πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση. Με όπλο τη γνώση, την έρευνα και τη συνεργασία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να ανοίγει δρόμους που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Σιάσος.