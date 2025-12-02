5 χριστουγεννιάτικες παραδόσεις της παιδικής ηλικίας που δεν εγκαταλείπουμε μεγαλώνοντας

Αν ανήκετε στους Millennials ή στους Generation X, τότε ίσως αυτή η εποχή να σας γυρίζει πίσω, στα πρώτα χρόνια ζωής σας σε αυτόν τον κόσμο.

Ο τελευταίος μήνας του έτους είναι εδώ και αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέρα απ’ ότι έφτασε η περίοδος των Χριστουγέννων. Οι κούτες άνοιξαν, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα βρήκαν τη θέση τους στο σαλόνι, ενώ και οι δρόμοι φόρεσαν τα γιορτινά τους.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, υπάρχουν κάποιες άτυπες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, που πάντα θα ξυπνούν το παιδί που βρίσκεται μέσα μας, και όσα κεράκια κι αν σβήσουμε στην τούρτα μας, δεν θα τις εγκαταλείψουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr