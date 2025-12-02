Δύο νέα ενημερωτικά σποτ της ΕΕΕΠ για τον εθισμό στα παίγνια και τον παράνομο τζόγο

Ενίσχυση της πρόληψης, προστασία των παικτών και ανάσχεση των παράνομων δικτύων στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας

Στην κυκλοφορία δύο νέων ενημερωτικών σποτ προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της πρόληψης, την προστασία των παικτών και την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση στα τυχερά παίγνια –ιδίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών– είναι πιο άμεση και ευρεία από ποτέ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση και υπεύθυνη στάση απέναντι στο παιχνίδι.

Το πρώτο σποτ: Το Υπεύθυνο Παιχνίδι ως καθημερινή στάση ζωής

Το πρώτο από τα δύο σποτ εστιάζει στην έννοια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, υπογραμμίζοντας ότι ο τζόγος μπορεί να αποτελεί ψυχαγωγία μόνο όταν παραμένει εντός ορίων. Η καμπάνια υπενθυμίζει στον πολίτη τη σημασία του αυτοελέγχου: σαφή όρια στον χρόνο, στο κόστος και στη συχνότητα συμμετοχής. Η ΕΕΕΠ επιχειρεί να ενσταλάξει μια νέα κουλτούρα ενημέρωσης, με στόχο να γνωρίζουν οι παίκτες τα εργαλεία προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους και να αναγνωρίζουν τα πρώτα σημάδια εθισμού.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, θέτει στο επίκεντρο και τις πιο ευάλωτες ομάδες, για τις οποίες η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν κρίσιμες δικλείδες ασφαλείας.

Το δεύτερο σποτ: Ο παράνομος τζόγος ως κοινωνική απειλή

Το δεύτερο σποτ φωτίζει το σκοτεινό και συχνά «αόρατο» οικοσύστημα του παράνομου τζόγου. Παράνομα δίκτυα, απουσία ελέγχων, έλλειψη διαφάνειας και μηδενική προστασία των παικτών συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου. Οι παίκτες εκτίθενται σε απάτες, απώλειες χρημάτων χωρίς καμία εγγύηση, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος εθισμού, αφού δεν υπάρχουν όρια, περιορισμοί ή μηχανισμοί αυτοπροστασίας.

Παράλληλα, ο παράνομος τζόγος στερεί από το κράτος σημαντικά έσοδα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις. Η ΕΕΕΠ επιχειρεί να ενημερώσει τους πολίτες ότι η επιλογή μη αδειοδοτημένων παρόχων επιβαρύνει τελικά την ίδια την κοινωνία.

Στρατηγική προσέγγιση: Από την ενημέρωση στην κοινωνική θωράκιση

Οι δύο νέες παραγωγές δεν αποτελούν μεμονωμένη ενέργεια. Εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕΕΠ για:

ενίσχυση της πρόληψης

προστασία ευάλωτων ομάδων

διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας διαφάνειας και ασφάλειας

περιορισμό της παράνομης δραστηριότητας

ενίσχυση της ενημέρωσης μέσα από νέα εργαλεία και καμπάνιες

Όπως επισημαίνει η Αρχή, στόχος είναι η διαμόρφωση μιας υπεύθυνης σχέσης ανάμεσα στον πολίτη και το παιχνίδι, πέρα από απλές προειδοποιήσεις. Η ΕΕΕΠ προετοιμάζει και νέα ενημερωτικά υλικά, καθώς και στοχευμένες καμπάνιες για νέους ανθρώπους ή άτομα υψηλότερου ρίσκου, σε συνεργασία με ειδικούς και επιστήμονες που παρακολουθούν τα φαινόμενα εθισμού.

Ένα στοίχημα με κοινωνικό αποτύπωμα

Η νέα επικοινωνιακή εκστρατεία αποτελεί ένα ακόμη βήμα της ΕΕΕΠ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της διαφάνειας στον χώρο των παιγνίων. Η προστασία των παικτών, η στήριξη των οικογενειών, ο περιορισμός επικίνδυνων συμπεριφορών και η αποδυνάμωση των παράνομων κυκλωμάτων συνθέτουν ένα παρεμβατικό πλαίσιο με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Με τα νέα σποτ, η Επιτροπή επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να ενισχύσει την κουλτούρα υπευθυνότητας γύρω από τα τυχερά παίγνια — ένα στοίχημα που αφορά όχι μόνο τους παίκτες, αλλά το σύνολο της κοινωνίας.