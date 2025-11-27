Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέες σφραγίσεις καταστημάτων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στον Δήμο Αθηναίων

Kλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν καθημερινά τους ελέγχους για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, για τη διασφάλιση της λειτουργίας του δημοσίου χώρου και την προστασία της προσβασιμότητας.

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, καθώς κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν καθημερινά τους ελέγχους για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, για τη διασφάλιση της λειτουργίας του δημοσίου χώρου και την προστασία της προσβασιμότητας.

Έτσι, στο διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 14 σφραγίσεις, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ αδείας. Από αυτά, δύο καταστήματα βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στη 2η Δημοτική Κοινότητα, τρία στην 3η Δημοτική Κοινότητα, τρία στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Αναλυτικά, 4 καταστήματα θα σφραγιστούν για 10 ημέρες, 1 θα σφραγιστεί για 8 ημέρες, 1 θα σφραγιστεί για 7 ημέρες, 2 θα σφραγιστούν για 6 ημέρες, 2 θα σφραγιστούν για 5 ημέρες, 1 θα σφραγιστεί για 4 ημέρες, 2 θα σφραγιστούν για 3 ημέρες, 1 θα σφραγιστεί για 1 ημέρα.

