Κίεβο: Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές»

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Δεν μπορούν να υπάρξουν «αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ο ίδιος διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε στο περίγραμμα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε αποδεχθεί τους περισσότερους από τους όρους του.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ως τον Ιούλιο και είναι στενός σύμμαχος του Ζελένσκι.

«Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε αμέσως ύστερα από συνομιλίες με ένα από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε μερικές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο ο Ουμέροφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζήτησε τους όρους του σχεδίου και πολύ περισσότερο δεν τους ενέκρινε.

«Στη διάρκεια της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός –διοργανώνοντας συναντήσεις και προετοιμάζοντας τον διάλογο. Δεν παρείχα αξιολογήσεις ή ακόμη περισσότερο εγκρίσεις οποιωνδήποτε σημείων. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι δεν υπήρξε διαβούλευση μαζί τους σχετικά με το σχέδιο και προγραμμάτισαν έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την κατάσταση. Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο πρόσθεσε ότι η Βρετανία και η Γερμανία ανακοίνωσαν πως οι ηγέτες τους θα συμμετάσχουν, ενώ το γραφείο του Ζελένσκι δεν έκανε ανακοίνωση σχετικά με το αν και εκείνος θα μετάσχει. Παράλληλα το AFP μετέδωσε επικαλούμενο έναν Ουκρανό και έναν Βρετανό αξιωματούχο ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ