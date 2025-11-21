Κρεμλίνο: Η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευτεί «τώρα» αντί να χάσει και άλλα εδάφη

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευθεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν συζητούν ακόμα τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα εκτίμησε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μειώνει το περιθώριο αποφάσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευθούν και να το κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Στους 31 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός δύο ημέρες μετά το πλήγμα στην Τερνοπίλ

Ο απολογισμός από ρωσικό πλήγμα την Τετάρτη σε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Τερνοπίλ αυξήθηκε σε 31 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στα ερείπια του κτιρίου που επλήγη από πύραυλο κρουζ ο οποίος κατέστρεψε τους υψηλότερους ορόφους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε κάνει λόγο χθες για 26 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες, ενώ αγνοείτο η τύχη 22 ανθρώπων.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα πλήγματα της χρονιάς στην Ουκρανία, που μάχεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια κατά της ρωσικής εισβολής.

Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι οι διασώστες «ανέσυραν τα πτώματα τριών ακόμα ανθρώπων στα χαλάσματα του κατεστραμμένου κτιρίου: μιας γυναίκας και δύο παιδιών».

Από τους 31 επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 6 είναι παιδιά, ενώ στους 94 τραυματίες περιλαμβάνονται 18 παιδιά.

«Συνεχίζονται οι έρευνες για αυτούς των οποίων η τύχη αγνοείται ακόμα», σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ