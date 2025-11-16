Μπέσεντ: Η πρόταση Τραμπ για μέρισμα $2.000 απ' τους δασμούς θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου

Πάντως πρώτοι υπολογισμοί ανεβάζουν το κόστος της πρότασης στα $600 δισ., όταν τα έσοδα απ' τους δασμούς δεν θα υπερβούν τα $300 δισ.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δώσει «μερίσματα» ύψους 2.000 δολαρίων από δασμούς στους Αμερικανούς πολίτες θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

«Θα δούμε», είπε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News. «Χρειαζόμαστε νομοθεσία γι’ αυτό.»

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει εξάρει τα δισεκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν φέτος από τα έσοδα των αμερικανικών δασμών, έχει μιλήσει για τις επιταγές την ώρα που η δημόσια δυσαρέσκεια αυξάνεται λόγω του κόστους ζωής. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι οι επιταγές θα σταλούν κάποια στιγμή του επόμενου έτους «σε όλους εκτός από τους πλούσιους».

«Είναι πολλά χρήματα», είπε. «Αλλά έχουμε εισπράξει και πολλά χρήματα από τους δασμούς. Οι δασμοί μας επιτρέπουν να δώσουμε ένα μέρισμα.» Προσέθεσε ότι «θα μειώσουμε επίσης και το χρέος».

Το σχέδιο θα μπορούσε να κοστίσει στην αμερικανική κυβέρνηση το διπλάσιο από αυτά που προβλέπεται ότι θα εισπράξει το 2025, σύμφωνα με μια εκτίμηση. Η Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, μια κεντρώα ομάδα εποπτείας, υπολόγισε προκαταρκτικά το κόστος της πρότασης στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, εάν τα μερίσματα σχεδιάζονταν κατά το πρότυπο των κρατικών επιταγών στήριξης στη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Τα καθαρά έσοδα των ΗΠΑ από δασμούς για το οικονομικό έτος έως τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 195 δισεκατομμύρια δολάρια και πολλοί οικονομολόγοι υπολογίζουν περίπου 300 δισεκατομμύρια για το ημερολογιακό έτος 2025.

Ο Μπέσεντ είπε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να αρχίσουν να αισθάνονται μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση στις αρχές του επόμενου έτους, επικαλούμενος τις φορολογικές περικοπές στο βασικό νομοσχέδιο πολιτικής του Τραμπ που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος.

«Έτσι, θα περίμενα ότι στο πρώτο μισό του έτους θα δούμε την καμπύλη του πληθωρισμού να κάμπτεται προς τα κάτω και την καμπύλη του πραγματικού εισοδήματος να επιταχύνεται σημαντικά», είπε.

Φωτογραφία @AP