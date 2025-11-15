Τραμπ: Ζητά 5 δισ. απ' το BBC αλλά δύσκολα θα τα λάβει

Πάρα πολλά τα νομικά εμπόδια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να κερδίσει την αποζημίωση με την οποία απειλεί το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, το οποίο κατηγορεί για δυσφήμηση.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αδιάφορος απέναντι στη συγγνώμη της BBC και στις παραιτήσεις των κορυφαίων στελεχών της, επιμένει στην απειλή του να μηνύσει το δίκτυο για έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά τα σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποδείξει ότι τον δυσφήμισαν σκόπιμα.

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Παρασκευή, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να τιμωρήσει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο για μια επεξεργασία της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία τον έκανε να φαίνεται ότι καλούσε άμεσα σε βία στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Όμως, όπως αναφέρει το Bloomberg, η προσπάθεια αντιμετωπίζει πολλά νομικά ζητήματα.

Πρώτον, δεν είναι σαφές ότι τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν καν αρμοδιότητα, δεδομένου ότι το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ποτέ στις ΗΠΑ και ήταν γεωγραφικά μπλοκαρισμένο στις ΗΠΑ στην υπηρεσία streaming της BBC.

Ο πρόεδρος θα έπρεπε επίσης να αποδείξει ότι η BBC ενήργησε με «πραγματικό δόλο» εναντίον του όταν επεξεργάστηκε το ντοκιμαντέρ - ένα υψηλό όριο που απαιτείται για δημόσια πρόσωπα και καθιερώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το 1964 για την προστασία της ελευθερίας του λόγου.

«Πρέπει να αιτιολογήσουν την κατηγορία του πραγματικού δόλου βάσει της υπόθεσης New York Times εναντίον Sullivan, που είναι ένα πολύ δύσκολο νομικό πρότυπο», δήλωσε ο Gregory Germain, καθηγητής στο Syracuse University College of Law. Ο Τραμπ είναι «το απόλυτο δημόσιο πρόσωπο».

Ο δικηγόρος του Τραμπ ανέφερε σε επιστολή της 9ης Νοεμβρίου προς τo British Broadcasting Corp. (BBC) ότι είχε προθεσμία έως την Παρασκευή το βράδυ να ζητήσει συγγνώμη, να ανακαλέσει το ντοκιμαντέρ Panorama που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης και να προσφέρει χρηματική αποζημίωση για «την προκληθείσα ζημία» - ή να αντιμετωπίσει μήνυση για δυσφήμιση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«H αποζημίωση που ζήτησε ήταν εντελώς μη ρεαλιστική και είναι πολύ απίθανο να εισπράξει οπουδήποτε κοντά σε αυτά τα ποσά», δήλωσε η Lyrissa Lidsky, καθηγήτρια στο University of Florida Levin College of Law. «Ισχυρίζεται ότι υπέστη ζημία στη φήμη του, αλλά κέρδισε την προεδρία αργότερα».

Το BBC ικανοποίησε μερικές από τις απαιτήσεις του Τραμπ την Πέμπτη, όταν εξέδωσε επίσημη συγγνώμη και ανακάλεσε τη μετάδοση της εκπομπής, με τίτλο «Trump: A Second Chance», που προβλήθηκε μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Αυτό ακολούθησε τις απρόσμενες παραιτήσεις του Γενικού Διευθυντή του BBC, Tim Davie και της επικεφαλής ειδήσεων Deborah Turness λίγες μέρες νωρίτερα. Ωστόσο, δεν προσφέρθηκε καμία αποζημίωση.

«Ειλικρινής μετάνοια»

«Παρότι το BBC μετανοεί ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο, διαφωνούμε έντονα ότι υπάρχει βάση για αγωγή δυσφήμισης», ανέφερε το κανάλι σε ανακοίνωσή του.

Την Πέμπτη, μετά τη συγγνώμη του BBC, ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε: «Τώρα είναι σαφές ότι το BBC συμμετείχε σε ένα μοτίβο δυσφήμισης κατά του Προέδρου Τραμπ, επεξεργαζόμενο σκόπιμα και παραπλανητικά την ιστορική ομιλία του, με στόχο να παρέμβει στις Προεδρικές Εκλογές».

Η επεξεργασία του BBC συνέδεσε δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ πριν από τις ταραχές, με τρόπο που έδινε την εντύπωση άμεσης προτροπής σε βία. Παρότι περισσότεροι από χίλιοι υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, τραυματίζοντας 140 αστυνομικούς και προκαλώντας ζημιές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, η ομιλία του ποτέ δεν κάλεσε άμεσα σε επίθεση.

Η προθεσμία για την κατάθεση αγωγών δυσφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα έτος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ αργά για τον Τραμπ να κινηθεί εκεί. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι η αγωγή θα κατατεθεί στη Φλόριντα.

Αντιμέτωπος με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η υπόθεση, αν κατατεθεί, θα πρέπει επίσης να υπερβεί ένα άλλο νομικό πρότυπο που προστατεύει δημοσιεύματα που είναι «ουσιαστικά αληθή», σύμφωνα με τον Germain. Τα σχόλια που ενώθηκαν ήταν και τα δύο λόγια του Τραμπ, ακόμη και αν η επεξεργασία ήταν κακή, είπε.

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να κερδίσουν ένα Βραβείο Πούλιτζερ για την επεξεργασία, αλλά δεν είναι δυσφημιστικό», είπε ο Germain. «Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν του αρέσει ο τρόπος που επεξεργάστηκαν το βίντεο, δεν ισχυρίζεται ότι ανάρτησαν κάποιο deep fake ή κάτι τέτοιο».

Μια αγωγή κατά του BBC θα προστεθεί σε μια αυξανόμενη λίστα παραπόνων που έχει καταθέσει ο Τραμπ εναντίον ειδησεογραφικών οργανισμών που ισχυρίζεται ότι τον αντιμετώπισαν άδικα, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων υποθέσεων πολλών δισεκατομμυρίων που εκκρεμούν εναντίον των New York Times και Wall Street Journal -και οι δύο εφημερίδες αρνούνται οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά έναντι του.

Το CBS συμφώνησε να πληρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ που το κατηγορούσε για παρέμβαση στις εκλογές, σχετικά με το πώς η εκπομπή 60 Minutes επεξεργάστηκε ένα απόσπασμα από συνέντευξη με την υποψήφια πρόεδρο Καμάλα Χάρις, το οποίο, όπως ισχυριζόταν, εξομάλυνε μια περιπαικτική απάντηση. Το ABC πλήρωσε παρόμοιο ποσό για να διευθετήσει μια αγωγή σχετικά με τη λανθασμένη αναφορά του παρουσιαστή ειδήσεων George Stephanopoulos ότι ο Τραμπ είχε «κριθεί υπεύθυνος για βιασμό» σε υπόθεση της E. Jean Carroll, ενώ οι ένορκοι τον είχαν βρει υπεύθυνο μονο για σεξουαλική κακοποίηση. Το σώμα των ενόρκων είχε απορρίψει τον ισχυρισμό για βιασμό της Carroll.

Ο Benjamin Zipursky, καθηγητής στο Fordham Law School στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι μια αγωγή του Τραμπ κατά του BBC πιθανότατα θα αποτύχει, επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό «τη σημασία να μην περιορίζεται ο πολιτικός λόγος με την απειλή αγωγών».

«Αυτή είναι η ολόκληρη βάση της προστασίας της ελευθερίας του λόγου από το Ανώτατο Δικαστήριο, ότι οι απειλές για δαπανηρές αγωγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα μέσα ενημέρωσης σε αυτολογοκρισία, και αυτή η υπόθεση είναι ένα δραματικό παράδειγμα αυτού», είπε ο Zipursky.