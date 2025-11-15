Ανατροπή με την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς και των συντάξεων Ιανουαρίου

Νωρίτερα θα γίνουν φέτος τον Δεκέμβριο οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Οι τελευταίοι, λόγω του γεγονότος ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Δώρου από τους εργοδότες (21η Δεκεμβρίου) πέφτει Κυριακή, θα το εισπράξουν έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το αργότερο.

Λόγω της εορτής των Χριστουγέννων έρχεται νωρίτερα και η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων είναι οι εξής:

Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Το ΝΑΤ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα, τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Οι ετήσιες αυξήσεις

Υπενθυμίζεται πως οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα μπουν αυξημένες κατά 2,4% για όλους ανεξαιρέτως του δικαιούχους, καθώς για πρώτη φορά θα περιλαμβάνουν και τους 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Πρόκειται για μια κατηγορία η οποία, παρά τον επανυπολογισμό, δεν είδε ουσιαστικές αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο μηχανισμός του συμψηφισμού απορροφούσε το σύνολο της ενίσχυσης.

Με τη νέα ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, οι συνταξιούχοι αυτοί θα λάβουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης στην τσέπη τους, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης ανεξαρτήτως του ύψους της προσωπικής διαφοράς.

Οι αυξήσεις που θα δοθούν στις συντάξεις τους οι υπόλοιποι δικαιούχοι κυμαίνονται από 12 έως 100 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση του 2,4% μεταφράζεται σε μηνιαία ενίσχυση που ξεκινά από τα 12 ευρώ για μια χαμηλή σύνταξη των 500 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό της αύξησης θα «κλειδώσει»στο τέλος του έτους. Αν οι δείκτες (πληθωρισμός και ρυθμός ανάπτυξης) κινηθούν υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, τότε η αύξηση θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με την επιπλέον διαφορά να δίδεται διορθωτικά τον Ιανουάριο του 2027.