Βρετανία: Σοβαρές πλημμύρες στην Ουαλία απ' το πέρασμα της καταιγίδας Κλαούντια

Στην Αγγλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, έχουν εκδοθεί δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σοβαρές πλημμύρες έπληξαν σήμερα την πόλη Μόνμουθ και τις γύρω περιοχές στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει διασώσεις, εκκενώσεις και ελέγχους για την κατάσταση των κατοίκων.

«Η καταιγίδα Κλαούντια προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές μεταφορών και ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος της ουαλικής κυβέρνησης.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες πλημμύρες στο Μόνμουθ, με νερό να κατακλύζει το κέντρο της πόλης και κατοικημένες περιοχές μετά την όχθη ενός κοντινού ποταμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες. Στην Αγγλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, έχουν εκδοθεί δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ