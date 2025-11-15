Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε αλκοτέστ για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Επέβαινε σε όχημα, ο οδηγός του οποίου βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες.

Στη σύλληψη γνωστής δημοσιογράφου για απειλή και εξύβριση αστυνομικών, στο πλαίσιο ελέγχου αλκοτέστ, προχώρησαν οι Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (11/11).

Συγκεκριμένα, περίπου στις 02:55 τα ξημερώματα, αστυνομικοί, στα διόδια Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, έκαναν σήμα στον οδηγό ενός αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν το όχημα και να το ακινητοποιήσουν στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο που ακολούθησε ο οδηγός βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες.

Κατά τον έλεγχο ωστόσο, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία ήταν συνεπιβάτης του οχήματος, βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους λεκτικά.

Η 52χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας.

Πηγή: ertnews.gr