Εκτροπή λεωφορείου με τραυματίες στην παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο 13ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του Ριζόμυλου, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν ελαφρά, τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο του ατυχήματος, βρέθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ