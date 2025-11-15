Ειδήσεις | Ελλάδα

Εκτροπή λεωφορείου με τραυματίες στην παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εκτροπή λεωφορείου με τραυματίες στην παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας
Τραυματίστηκαν ελαφρά, τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για τις πρώτες βοήθειες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο 13ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του Ριζόμυλου, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν ελαφρά, τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο του ατυχήματος, βρέθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fitch: Αναβαθμίζει την αξιολόγηση της Ελλάδας σε «ΒΒΒ»

«Καρφώματα» για φοροδιαφυγή: Η Task Force πιάνει δουλειά

Ανατροπή με την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς και των συντάξεων Ιανουαρίου

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider