Πορτογαλία: Τρεις νεκροί από την καταιγίδα Κλαούντια

Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την περιοχή του Αλγκάρβε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:08

Ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η καταιγίδα Κλαούντια σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η Πορτογαλία και τμήματα της γειτονικής Ισπανίας πλήττονται επί μέρες από ακραία καιρικά φαινόμενα της καταιγίδας Κλαούντια, η οποία ξεκίνησε σήμερα Σάββατο να φτάνει σε τμήματα της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε σήμερα την Αλμπουφέιρα, μια τουριστική πόλη στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές και να καταστρέφει τροχόσπιτα σε μια περιοχή κατασκήνωσης, όπου ο περιφερειακός διοικητής Πολιτικής Προστασίας Βίτορ Βας Πίντο δήλωσε ότι σκοτώθηκε μια 85χρονη Βρετανίδα.

Είκοσι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε κοντινό ξενοδοχείο, είπε, προσθέτοντας ότι δύο από αυτούς νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε ολόκληρο το Αλγκάρβε και τις περιοχές Μπέζα και Σετούμπαλ σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ