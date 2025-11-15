Ινδονησία: Έξι νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατολίσθηση

Αιτία της τραγωδίας οι παρατεταμένες έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Έξι νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Κεντρική Ινδονησία μετά από παρατεταμένες έντονες βροχοπτώσεις, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε την Πέμπτη στην πόλη Τσιλακάπ θάβοντας μέσα στις λάσπες δεκάδες σπίτια στο χωριό Τσιμπεγιούνινγκ, αναφέρει το πρακτορείο Antara επικαλούμενο το αξιωματούχο αρμόδιο της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας Μπούντι Ιραβάν.

«Βρήκαμε τρία ακόμη πτώματα, και απομένει να βρούμε ακόμη 17. Εργαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε», δήλωσε ο Μπούντι.

Η υπηρεσία είχε βρει προηγουμένως τρία πτώματα.

Ο Μπούντι δήλωσε ότι η τοποθεσία είναι δύσκολη για τους διασώστες καθώς τα θύματα είναι θαμμένα σε βάθος 3 έως 8 μέτρων.

Η υγρή περίοδος στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο πλημμυρών και ακραίων βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές.

Τον Ιανουάριο, μια κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές σε μια άλλη πόλη της Κεντρικής Ιάβας, την Πεκαλόνγκαν, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ