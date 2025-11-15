Apple: Ομοσπονδιακό δικαστήριο την καταδίκασε για παραβίαση πατέντας - Θα καταβάλει αποζημίωση $634 εκατ.

Αφορά στη λειτουργία προπόνησης του Apple Watch και τις ειδοποιήσεις καρδιακού ρυθμού που δημιούργησε η εταιρεία τεχνολογίας ιατρικής παρακολούθησης Masimo.

Ένα σώμα ενόρκων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η Apple οφείλει στην εταιρεία τεχνολογίας ιατρικής παρακολούθησης Masimo 634 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση πατέντας που αφορά τεχνολογία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα.

Οι ένορκοι συμφώνησαν με τον ισχυρισμό της Masimo ότι η λειτουργία προπόνησης του Apple Watch και οι ειδοποιήσεις καρδιακού ρυθμού παραβίασαν τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της εταιρείας, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Masimo.

«Τα τελευταία έξι χρόνια, η Masimo έχει μηνύσει την Apple σε πολλαπλά δικαστήρια και έχει επικαλεστεί περισσότερες από 25 πατέντες, η πλειονότητα των οποίων έχει κριθεί άκυρη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Masimo. «Η μοναδική πατέντα σε αυτή την υπόθεση έληξε το 2022 και αφορά παλαιότερη τεχνολογία παρακολούθησης ασθενών από δεκαετίες πριν».

Η Masimo, σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την απόφαση «σημαντική νίκη στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να προστατεύσουμε τις καινοτομίες και την πνευματική μας ιδιοκτησία».

Η αγωγή στην Καλιφόρνια αποτελεί έναν κλάδο μιας έντονης, πολυμέτωπης δικαστικής μάχης πατεντών μεταξύ της Apple και της Masimo, που εδρεύει στο Ίρβαϊν της Καλιφόρνια, η οποία έχει κατηγορήσει την Apple ότι προσέλαβε υπαλλήλους της και έκλεψε την τεχνολογία παλμικής οξυμετρίας της για χρήση στα Apple Watch.

Η διαμάχη οδήγησε μια εμπορική επιτροπή των ΗΠΑ ( ITC) να μπλοκάρει τις εισαγωγές των έξυπνων ρολογιών Apple Series 9 και Ultra 2 το 2023, αφού διαπίστωσε ότι η τεχνολογία της Apple παραβίαζε τις πατέντες της Masimo.

Η Apple αφαίρεσε την τεχνολογία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα από τα ρολόγια της για να αποφύγει την απαγόρευση και επανεισήγαγε μια ενημερωμένη έκδοση της τεχνολογίας τον Αύγουστο, με έγκριση από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

Η ITC αποφάσισε ξεχωριστά την Παρασκευή να ξεκινήσει νέα διαδικασία για να καθορίσει εάν τα ενημερωμένα ρολόγια της Apple πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση. Η Masimo έχει καταθέσει σε εξέλιξη αγωγή κατά της Υπηρεσίας Τελωνείων σχετικά με την απόφαση. Η Apple, από την πλευρά της, έχει προσβάλει την απαγόρευση εισαγωγών σε ομοσπονδιακό εφετείο.

Ένας δικαστής της Καλιφόρνια κήρυξε άκυρη τη δίκη στην υπόθεση εμπορικών μυστικών της Masimo κατά της Apple το 2023, αφού οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η Apple κέρδισε μια ελάχιστη αποζημίωση 250 δολαρίων κατά της Masimo στο Ντέλαγουερ πέρσι για ισχυρισμούς ότι τα έξυπνα ρολόγια της Masimo παραβίαζαν δύο σχεδιαστικές πατέντες της Apple.