Επίσκεψη του ΥΦΥΠΕΞ Χάρη Θεοχάρη στην 5η Διεθνή Έκθεση και το Συνέδριο «ReBuild Ukraine 2025»

Η έκθεση έλαβε τόπο στη Βαρσοβία με τη συμμετοχή δεκατριών εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκο, ηγήθηκε ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Διεθνή Έκθεση “ReBuild Ukraine 2025”, στη Βαρσοβία, με τη συμμετοχή δεκατριών εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας με τη συνδρομή της Enterprise Greece. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών, δομικών υλικών, διαχείρισης αποβλήτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο κ. Θεοχάρης συμμετείχε επίσης στο High-Level Panel με θέμα “Ukraine’s Energy Transformation – Strategic Policy Vision”, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως νέας περιφερειακής ενεργειακής δύναμης.

Ο Υφυπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους: Υφυπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών, Alyona Skhrum, Υφυπουργό Ενέργειας, Roman Andarak, Υφυπουργό Οικονομίας, Andrii Tuliupa, της Ουκρανίας, καθώς και με τους: Υφυπουργό Εξωτερικών, Marcin Bosacki και Υφυπουργό Αθλητισμού και Τουρισμού, Ireneusz Raś, της Πολωνίας.

Η επίσκεψη ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

