Ποινές φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή στους 23 συλληφθέντες με τον νέο νόμο για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι είπαν ότι πήγαν στον Άγνωστο Στρατιώτη με σκοπό να κάνουν ολιγόλεπτη συμβολική διαμαρτυρία.

Η πρώτη καταδίκη για το νέο νόμο που ψήφισε η Κυβέρνηση για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ήρθε πριν από λίγο. Το Αυτόφωρο καταδίκασε τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας .

Οι 23 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νέου νόμου για το μνημείο. Αθωώθηκαν για τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, τη βία κατά υπαλλήλων και την άρνηση δακτυλοσκόπησης με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Το δικαστήριο επίσης τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.