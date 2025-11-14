Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανικοί πύραυλοι Neptune έπληξαν το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας

Ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ Neptune μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι Neptune έχουν βεληνεκές 1.000 χλμ.

Το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που ισοδυναμούν με 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή το 2% της παγκόσμιας προσφοράς, την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

