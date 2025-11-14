Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Ειδήσεις | Ελλάδα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, στα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Πάτρα, την οποία και διοργάνωσαν η ομοσπονδία Αχαΐας και αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν «για την μη καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το ότι από τις 12 Αυγούστου και μετά, δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων από τις πυρκαγιές που έκαψαν εκτάσεις ελαιοδέντρων και προκάλεσαν καταστροφές σε ποιμνιοστάσια, ζωοτροφές και άλλες κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές εγκαταστάσεις, περιμετρικά της Πάτρας, αλλά και σε περιοχές των Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου».

Επίσης, οι εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων έχουν προαναγγείλει συλλαλητήριο για το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου στην Πάτρα.

