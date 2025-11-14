Ειδήσεις | Ελλάδα

«Ιθάκη»: Το Πρωτοδικείο διέταξε την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου Τσίπρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Ιθάκη»: Το Πρωτοδικείο διέταξε την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου Τσίπρα
Προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg όρισε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, μετά την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg όρισε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, μετά την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος Πρωτοδικών διατάσσει:

- Την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

- Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

- Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Σουβλάκι στα 8 ευρώ;» - Ο λογαριασμός της εγκατάλειψης;

Υποδομές: Σε ποια εμβληματικά έργα «κόβονται κορδέλες»

Ανοίγει ο δρόμος για φορολόγηση των μικροδεμάτων από Shein και Temu - Τι λέει η αγορά

tags:
Αλέξης Τσίπρας
Βιβλίο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider