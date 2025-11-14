Κίνα: Ένταση με την Ιαπωνία μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Τακαΐτσι για την Ταϊβάν

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας μετά τις «εξαιρετικά σοβαρές» δηλώσεις της νέας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι το Τόκιο ενδέχεται να επέμβει στρατιωτικά για να υπερασπιστεί την Ταϊβάν, το νησί που διεκδικεί το Πεκίνο.

Το Τόκιο απάντησε ότι η θέση του αναφορικά με την Ταϊβάν παραμένει «αμετάβλητη» και τόνισε ότι «η ειρήνη και η σταθερότητα» στα στενά της Ταϊβάν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, όπως και ο διάλογος.

Οι δηλώσεις αυτές της Τακαΐτσι, ένθερμης επικρίτριας του Πεκίνου, προκάλεσαν νέα διμερή ένταση, λίγες ημέρες μετά την ανάδειξή της στην πρωθυπουργία, στις 21 Οκτωβρίου. Οι δύο χώρες έχουν εδώ και δεκαετίες τεταμένες σχέσεις, κυρίως λόγω των ωμοτήτων που διέπραξε ο ιαπωνικός στρατός στη διάρκεια της μερικής κατοχής της Κίνας (1931-1945).

Η Τακαΐτσι δήλωσε στις 7 Νοεμβρίου σε ομιλία της στο κοινοβούλιο ότι τυχόν στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ταϊβάν θα μπορούσε να δικαιολογεί τη αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση του νησιού στο πλαίσιο της αρχής της «συλλογικής νόμιμης άμυνας», που προβλέπεται σε ιαπωνικό νόμο ο οποίος υιοθετήθηκε το 2015.

Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊβάν που θα περιλαμβάνει «την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και την προσφυγή στη βία, ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για την επιβίωση της Ιαπωνίας», είχε προσθέσει η συντηρητική Γιαπωνέζα πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί συγκεκριμένα στην Κίνα.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, την οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη να επανενώσει με την υπόλοιπη χώρα μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου το 1949. Εξάλλου το Πεκίνο δεν έχει αποκλείσει την προσφυγή στη βία για να ανακτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, ενώ εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο νησί.

«Ο Κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Γουεϊντόνγκ κάλεσε την Πέμπτη (χθες) τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Πεκίνο, τον Κένζι Κανασούγκι, για να διαμαρτυρηθεί έντονα για τις εσφαλμένες δηλώσεις και τις δολοπλοκίες της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του σήμερα το κινεζικό υπουργείο.

«Η φύση και οι επιπτώσεις αυτών των δηλώσεων είναι εξαιρετικά σοβαρές», υπογράμμισε ο Σουν στη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Κανασούγκι, επικρίνοντας τις «ανοικτά προκλητικές» δηλώσεις της Τακαΐτσι, τις οποίες «αρνήθηκε να αποσύρει» παρά τις κινεζικές διαμαρτυρίες.

Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για το Πεκίνο και ακόμη περισσότερο για τις σχέσεις του με το Τόκιο καθώς η Ιαπωνία είχε θέσει υπό τον έλεγχό της το νησί το 1895 προτού αποχωρήσει το 1945.

«Σήμερα, 80 χρόνια αργότερα, όποιος προσπαθήσει να εμποδίσει τον μεγάλο σκοπό της επανένωσης της Κίνας, με οποιονδήποτε τρόπο, θα προσκρούσει στη δριμεία απάντηση της Κίνας!», υπογράμμισε ο Σουν.

Ωστόσο σήμερα, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου, ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης της Ιαπωνίας Μινόρου Κιχάρα επανέλαβε ότι η στάση του Τόκιο αναφορικά με την Ταϊβάν είναι «αμετάβλητη».

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, αλλά και για τη σταθερότητα της διεθνούς κοινότητας», σημείωσε.

«Η ιαπωνική κυβέρνηση επιθυμεί πάντα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν να επιλυθούν ειρηνικά μέσω διαλόγου», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η στάση της ιαπωνικής κυβέρνησης αναφορικά με την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη και συνάδει με το κοινό ανακοινωθέν Ιαπωνίας- Κίνας του 1972», υπογράμμισε, με το οποίο οι δύο χώρες εξομάλυναν τις σχέσεις τους. Εξάλλου η Ιαπωνία έχει αναγνωρίσει την αρχή της μίας Κίνας.

Στο μεταξύ ο ιαπωνικός τηλεοπτικός σταθμός NTV μετέδωσε σήμερα ότι η κινεζική πρεσβεία στο Τόκιο ζήτησε από το προσωπικό της να αποφεύγει τις μετακινήσεις λόγω των ανησυχιών για το αυξανόμενο αντικινεζικό αίσθημα στη χώρα.

Ο Κινέζος γενικός πρόξενος στην Οζάκα ανήρτησε τις προηγούμενες ημέρες στο Χ άρθρο το οποίο αναφερόταν στα σχόλια της Τακαΐτσι και σχολίασε ότι «ο βρόμικος λαιμός που εμπλέκεται (σε ξένες υποθέσεις) πρέπει να κοπεί», ωθώντας την ιαπωνική πρεσβεία στο Πεκίνο να διαμαρτυρηθεί στον Κινέζο υφυπουργό Εξωτερικών.

Σε σημερινό της άρθρο η Λαϊκή Ημερησία, η επίσημη εφημερίδα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, εκτίμησε ότι οι δηλώσεις της Τακαΐτσι δεν είναι σε καμία περίπτωση «ένα μεμονωμένο πολιτικό παραλήρημα».

Η δεξιά στην Ιαπωνία προσπαθεί να σπάσει τους περιορισμούς του Συντάγματος της χώρας που υιοθετήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να ακολουθήσει τον δρόμο της στρατιωτικής ισχύος, σημειώνει το άρθρο.

«Τα τελευταία χρόνια η Ιαπωνία προχωρά με ορμή στην οδό της στρατιωτικής ανάπτυξης», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ