ΗΠΑ: Αγωγή κατά της Καλιφόρνια από το υπ. Δικαιοσύνης για ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών

Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών δίνει στην ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς πολιτεία πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σήμερα σε βάρος της Καλιφόρνιας σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών της πολιτείας, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών δίνει στην ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς πολιτεία πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Θεωρείται αντίβαρο στις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να κερδίσουν περισσότερες βουλευτικές έδρες στο Τέξας κι αλλού, εν μέσω πιέσεων από τον πρόεδρο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΗΠΑ
