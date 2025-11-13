Το ΝΑΤΟ εγκαταλείπει το σχέδιο απόκτησης Boeing E-7 Wedgetail

Ο ολλανδός υφυπουργός Άμυνας Χάις Τάινμαν δεν διευκρίνισε ποιος κατασκευαστής αναμένεται να αντικαταστήσει την Boeing, τονίζοντας απλώς «την σπουδαιότητα των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχέδιο αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης (AWACS) με νέα από την αμερικανική εταιρεία Boeing, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το εν λόγω πρόγραμμα, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας.

«Η Ολλανδία, μαζί με αρκετές χώρες εταίρους, εγκατέλειψε το σχέδιο απόκτησης έξι Boeing E-7 Wedgetail», τα οποία προορίζονταν να αντικαταστήσουν τα Boeing E-3A που χρησιμοποιούνται από τη Συμμαχία ως αναγνωριστικά αεροσκάφη AWACS, αναφέρει η ανακοίνωση του ολλανδικού υπουργείου.

«Τα αεροσκάφη πρέπει να αντικατασταθούν, αυτό είναι σαφές. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται επομένως σε εξέλιξη και θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα επισπεύσουμε αυτήν τη διαδικασία», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από το Γκαϊλενκίρχεν της Γερμανίας, όπου βρίσκεται η κύρια αεροπορική βάση των AWACS της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο του 2023 την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τα πεπαλαιωμένα AWACS με έξι Boeing E-7A, αλλά εγκατέλειψε το σχέδιο μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το πρόγραμμα αντικατάστασης των αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ